В Мали при столкновении двух вертолетов погибли 13 французских военных, которые участвовали в операции "Бархан".

Об этом говорится на сайте администрации президента Франции.

Трагедия произошла вечером 25 ноября.

Reuters пишет, что столкнулись ударный вертолет Tigre и многоцелевой вертолет Cougar.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родственникам погибших французских военных, а также выразил поддержку французским военнослужащим, которые сражаются с исламистами в Мали.

В рамках операции "Бархан" в Мали сейчас находятся четыре с половиной тысячи французских военных. В Мали в 2013 года погибли 38 французских военнослужащих.

Напомним, в начале 2019 года президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

По состоянию на ноябрь 2018 года там было 13,3 тысячи человек военного персонала и 1,9 тысячи человек полицейского персонала. Больше всего миротворцев в Мали направили Буркина Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нигер, Гвинея, Китай, Германия и Египет.