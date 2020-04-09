За минувшие сутки на Донбассе оккупанты 8 раз обстреляли позиции ООС

Был ранен один защитник Украины.

За 8 апреля в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции ООС, в том числе из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно использовали огневые методы и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - добавили в сообщении.

Позиции возле Павлополя обстреляли из минометов калибра 82 мм - по направлению от оккупированного Набережного выпустили 20 мин. Рядом с опорными пунктами в районе Гнутового разорвались 8 мин этого же калибра.

По защитникам Марьинки стреляли из гранатометов разных систем и пулеметов. Старогнатовку обстреливали из стрелкового оружия.

По направлению от Калинового выпустили 17 мин 120-мм калибра по опорным пунктам возле Новоалександровки.

Против защитников Орехового стреляли из минометов 82-мм калибра. Зайцевое дважды обстреливали из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение", - уточнили в Минобороны.

По предварительным данным разведки, 8 апреля были ранены как минимум 5 российских наемников.

От начала суток 9 апреля и по состоянию на 7 утра российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов они обстреляли позиции возле Красногоровки и Новомихайловки.

В ответ украинские военнослужащие применили огневые методы, после чего вражеские провокации прекратились.

Напомним, днем 7 апреля поддерживаемые Россией боевики обстреляли Марьинку Донецкой области. В результате обстрела была ранена местная жительница.