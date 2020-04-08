Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в утренней сводке.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты у Марьинки и Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие по позициям в окрестностях Опытно.

Кроме того, боевики обстреляли гражданский автомобиль у Красногоровки. С помощью беспилотного летательного аппарата они сбросили гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством съемочной группы телеканала "Украина". Журналисты и военнослужащие не пострадали.

В районе ответственности группировки "Север" боевики осуществили четыре обстрела: из минометов калибра 120 мм - по окрестностям Новотошковского и Новозвановки - всего 9 мин. Из огневых позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое НВФ выпустили четыре мины калибра 82 мм по украинским позициям у Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

По данным украинской разведки, 7 апреля был ранен один боевик и поврежден вражеский противотанковый ракетный комплекс.

8 апреля после полуночи оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ. В направлении оккупированного Набережного боевики выпустили 20 мин, а под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки.

Напомним, днем 7 апреля поддерживаемые Россией боевики обстреляли Марьинку Донецкой области. В результате ранение в ногу получила мирная жительница.