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ГлавнаяПраво

Суд взыскал с Альперина половину его залога в сумме 35 млн гривен

Также ему увеличили залог до 76 млн гривен. 

Суд взыскал с Альперина половину его залога в сумме 35 млн гривен
Фото: Lb.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины взыскала с бизнесмена Вадима Альперина половину его залога в сумме 35 млн гривен. Об этом пишут "Українські новини".

Суд согласился с доводами САП в части нарушения Альпериным обязательств, установленных по решению суда, а именно использования паспорта гражданина другой страны, по которому он мог пересечь границу Украины. 

Помимо этого, суд увеличил Альперину залог до 76 млн гривен. Он должен внести разницу в размере 41 млн гривен в течение 5 дней. 

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене. В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться.

26 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина и назвал его "королем контрабанды". На следующий день, когда Альперин пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, его задержали. 28 ноября бизнесмену сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но ВАКС взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. 27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

В январе 2020 года Альперину разрешили снять электронный браслет из-за истечения сроков действия постановления следственного судьи, но позже полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена.

САП инициировала расследование относительно полицейских, которые сняли с подозреваемого браслет, и хотела взыскать с Альперина 70 млн гривен залога. Судья ВАКС отказался взыскать залог. 

2 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила пересмотр апелляции относительно меры пресечения бизнесмена Вадима Альперина в связи с тем, что прокурор мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружили коронавирус. 

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