Печерский суд Киева вывел из "дела бронежилетов" следователя ГБР и прокурора

Печерский районный суд Киева отвел следователя Государственного бюро расследований Дмитрия Алексенко и прокурора Николая Середу от осуществления досудебного расследования по делу о закупке бронежилетов Министерством обороны.

Соответствующее решение, которым располагает LB.ua, приняла следственная судья Елена Бусик 15 мая.

Судья удовлетворила ходатайство адвоката одного из подозреваемых - Юрия Евтушенко, заместителя директора и учредителя ООО "Научно-производственное предприятие "Темп-3000", которое поставляло бронежилеты.

"Обязать руководителя органа досудебного расследования в случае необходимости назначить другого следователя и прокурора в уголовном производстве. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении.

В комментарии LB.ua прокурор Николай Середа сказал, что решение суда не повлияет на доказательную базу по делу: "Доказательства, которые собирались до 15 мая, не могут быть признаны недопустимыми".

"Есть вопрос к постановлению (суда - LB.ua), потому что написано: отвести следователя и прокурора от досудебного расследования, но прокурор не осуществляет досудебное расследование, а процессуальное руководство..." - отметил Середа.

Вместе с тем, по его словам, решение может повлиять на срок окончания досудебного расследования и передачу дела в суд.

"Я единственный (из группы прокуроров по делу - LB.ua), владеющий полным объемом материалов в данном уголовном производстве. Другому прокурору предстоит изучить все материалы. Учитывая большой объем, это может затянутся. То есть адвокаты затянули время", - сказал он. Всего в группе шестеро прокуроров.

"Такое интересное совпадение, что именно сейчас эта жалоба была подана, когда до завершения дела было совсем немного. Это только наводит на мысли о коррупционных связей и непорядочности производителя "Темп-3000", - сказал Середа.