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Подозреваемого в получении взятки главу Черновицкого облсовета отстранили от должности

Такое решение вынесла Апелляционная палата ВАКС.

Подозреваемого в получении взятки главу Черновицкого облсовета отстранили от должности
Фото: ru.molbuk.ua

Подозреваемого в получении $180 000 взятки главу Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Апелляционная палата рассмотрела жалобу прокурора на постановление судьи, которой было отказано в отстранении подозреваемого от его должности.

"Руководствуясь главой 14 Уголовного процессуального кодекса Украины и частью 5 статьи 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции", которой предусмотрено отстранение от исполнения полномочий на должности лица, которому сообщено о подозрении в совершении нею преступления, которое касается ее служебной деятельности, коллегия судей приняла решение отстранить главу Черновицкого областного совета от должности. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассаицонном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 000.

Мунтян был задержан, ему назначили залог в 10 млн гривен. 28 февраля меру пресечения оставили без изменений. 

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