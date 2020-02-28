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ВАКС оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета

Апелляционная палата отказала и адвокатам, и прокурорам. 

ВАКС оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета
Иван Мунтян
Фото: molbuk.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 10 млн гривен залога главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна.  

Он подозревается в получении неправомерного вознаграждения за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Апелляция ВАКС отказала в удовлетворении как жалобы прокуроров, которые просили более суровую меру пресечения, так и жалобы адвоката об отмене выбранной меры пресечения и применения личного обязательства", – добавили в САП.

Действия Мунтяна квалифицируются по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие неправомерного вознаграждения), а предпринимателя, который дал ему взятку – ч.4 ст. 369 (предоставление неправомерного вознаграждения). 

Напомним, 16 октября в Кабинете главы Черновицкого облсовета прошли обыски. 4 февраля Ивану Мунтяну вручили подозрение. 

По данным правоохранителей, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 000 за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 000.

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