В деле об избиении и похищении Луценко и Вербицкого появился новый подозреваемый

Прокуроры Офиса генпрокурора Украины объявили подозрение участнику преступной организации, которая причастна к насильственному противодействию мирным акциям протеста, похищении и избиении участников Революции достоинства.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе ОГП.

Досудебное расследование уголовного производства проводится по факту похищения и пыток участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

"В связи с тем, что указанное лицо не пришло на вызов, 28 февраля получено разрешение следственного судьи на его задержание", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал материалы уголовного производства относительно своего похищения и убийства Юрия Вербицкого, которое произошло во время Революции Достоинства в январе 2014 года.

В документах говорится, что нынешний депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко с 19 по 22 января (похищение произошло в ночь на 21 января) 24 раза говорил по телефону с неким Щинкиным, который является фигурантом этого уголовного расследования.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Игорю Луценко удалось спастись, а Юрий Вербицкий был найден мертвым.