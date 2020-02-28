Апелляционную жалобу на оправдательный приговор Труханову будут рассматривать в режиме видеоконференции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет рассматривать в режиме видеоконференции апелляционную жалобу Специальной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 7 фигурантам дела о покупке завода "Краян". Такое решение приняла судебная коллегия под председательством судьи Виктора Панкулича, передает корреспондент LB.ua.

В следующем заседании 13 марта фигуранты дела будут участвовать в заседании суда дистанционно из Приморского райсуда Одессы.

Фото: Катерина Петренко

Прокурор САП Виктор Мусияка возразил по поводу подобного ходатайств, поскольку озвученные адвокатами основания для видеоконференции не соответствуют Уголовному процесуальному кодексу. В частности, Труханов ссылался на диджитализацию, проблемы с Хаджибейской дамбой, коронавирус и погодные условия.

«Сегодня была гололедица, мы чуть не слетели с трассы, когда ехали сюда из Одессы, и спасали мотоциклиста. А если кто-то сляжет в больницу из-за подобного, вы снова будете говорить о затягивании процесса? Мы же не в каменном веке живем. Отношение такое, будто мы уже заключенные, и нас цепями приковывают к этому суду. Прошу разрешить видеосвязь", - сказал мэр Одессы.

Фото: Катерина Петренко

Судья подчеркнул, что если адвокаты воспользуются этим для очередного затягивания, то видеорежим отменят, а заседание назначать день в день. Дело в том, что уже третье заседание суд не может перейти к рассмотрению апелляционной жалобы прокуроров по существу, поскольку защитники подают множество процессуальных ходатайств и заявлений.

В частности, сегодня адвокаты обвиняемых подали шесть заявлений подряд об отводе как судебной коллегии, так и отдельных судей. В частности, по их мнению, судья Панаид якобы не имеет 5 лет судейского стажа, поскольку осуществлял правосудие до ВАКС 4 года и 11 месяцев. Впрочем, судья отметил, что «осуществлять правосудие» и быть судьей - разные вещи, а также о наличии достаточного стажа свидетельствует успешное прохождение конкурса в ВАКС, где требованием был 5-летний стаж. Также адвокат Лысенко просил отвод судей, потому что ВАКС якобы "неконституционный, как и коллегия неконституционная". Кроме того, адвокаты требовали отвести председательствующего судью Панкулича, поскольку якобы он взял на себя полномочия секретаря, когда подписывал судебные повестки.

Прокурор, в свою очередь, считает заявления об отводе злоупотреблением и затягиванием рассмотрения. Все шесть заявлений об отводе были отклонены.

Фото: Катерина Петренко Прокурор Виктор Мусияка

Кроме этого, обвиняемая Галина Богданова отказалась от всех трех своих адвокатов, ее новый адвокат Дмитрий Щербань просил отложить рассмотрение, чтобы ознакомиться с оправдательным приговором, апелляционной жалобой и подать на нее возражения. Однако прокурор подчеркнул, что оснований для этого нет, потому что адвокат в разумные сроки в порядке ознакомления до следующего заседания может ознакомиться с материалами дела. Судья отказал адвокату в перерыве.

Судебное заседание длилось десять часов.

Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой. Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение.