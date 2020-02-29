Сотрудники правоохранительных органов в пятницу, 28 февраля, провели спецоперацию в Ровенском следственном изоляторе.

Как сообщается на сайте МВД, силовики раскрыли преступную группировку во главе со "смотрящим" по СИЗО, которая занималась вымогательством денег у арестантов.

30-летний лидер банды вместе с другими лицами, которые отбывали вместе с ним наказание, требовали деньги за "спокойное и безопасное пребывание в стенах учреждения". В случае отказа им грозили физической расправой и разглашением неких конфиденциальных ведомостей.

В ходе следствия полиция задокументировала факт вымогания 5 тысяч долларов США у одного из осужденных и получение части денег.

После этого начались обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к преступлению. В камере "смотрящего" нашли деньги, ранее переданные осужденным, а у других членов банды, которые находятся на свободе, - банковские карточки, куда перечисляли деньги.

"Смотрящему" и еще одному человеку предъявили подозрение по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса - вымогательство. Им будут избирать меру пресечения.