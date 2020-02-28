Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"

Министр отметил, что стоит прекратить стрелять, чтобы украинские солдаты не погибали.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24".

"Мы не должны ставить "апрель" и все. Наша задача, чтобы мы выполнили все 7 пунктов", - сказал он.

В частности, министр отметил, что стоит прекратить стрелять, чтобы украинские солдаты не погибали. Он отметил, что в январе этого года на Донбассе погибло больше солдатов, чем в январе прошлого года.

Также, по словам Пристайко, встреча не может состояться до принятия Верховной Радой законопроекта "об углубленной децентрализации" вместо изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что рассмотрение законопроекта возможно только после окончания рассмотрения парламентом около 3 тыс. правок по законопроекту "о земле", что отодвигает встречу "нормандского формата".

10 февраля Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

О том, что новый саммит "нормандской четверки" должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 15 февраля Макрон эту договоренность подтвердил.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нет ясности в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается. 26 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".