Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Ермак обсудил с Козаком вопрос обмена удерживаемыми лицами

Обмен в формате "всех на всех" может состояться в марте.

Ермак обсудил с Козаком вопрос обмена удерживаемыми лицами
Фото: Lb.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ и "куратором" украинского вопроса Дмитрием Козаком. Об этом сообщили в ОП.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко допустил, что новый обмен пленными состоится до встречи лидеров "нормандской четверки", запланированной на апрель. По его словам, в ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Предыдущий большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Напомним, прежний куратор "украинского вопроса" в РФ Владислав Сурков покинул должность 25 января "в связи со сменой курса на украинском направлении". После чего "куратором" по Украине стал Дмитрий Козак, до этого занимающийся вопросами по развитию аннексированного Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также