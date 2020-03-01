Ермак обсудил с Козаком вопрос обмена удерживаемыми лицами

Обмен в формате "всех на всех" может состояться в марте.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ и "куратором" украинского вопроса Дмитрием Козаком. Об этом сообщили в ОП.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко допустил, что новый обмен пленными состоится до встречи лидеров "нормандской четверки", запланированной на апрель. По его словам, в ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Предыдущий большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Напомним, прежний куратор "украинского вопроса" в РФ Владислав Сурков покинул должность 25 января "в связи со сменой курса на украинском направлении". После чего "куратором" по Украине стал Дмитрий Козак, до этого занимающийся вопросами по развитию аннексированного Крыма.