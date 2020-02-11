Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины.

Документ датирован 11 февраля и опубликован на сайте ОПУ.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины", - говорится в нем.

Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

Андрей Богдан возглавлял аппарат президента Украины с 21 мая 2019 года. Ранее он был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. После своего назначения он заявил: "Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - прокомментировал тогда Богдан.

Вечером 31 июля ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. При этом была обнародована якобы фотография этого заявления, где говорится об "увольнении по собственному желанию с момента желания".

Официального подтверждения этой информации не было до утра 1 августа. Наоборот, на тот момент заместитель Офиса президента Руслан Рябошапка опровергал отставку Богдана.

2 августа Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но сделал это вместе с другими людьми из команды президента.

"Мы не держимся за власть. Мы, - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

"Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – заявил он.