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Кличко: частный транспорт без решения Кабмина запрещать не будут

Мэр признал, что иногда может оговориться, и попросил извинения.

Кличко: частный транспорт без решения Кабмина запрещать не будут
Фото: Макс Левин

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от своих слов о возможном запрете частного транспорта в городе. По его словам, мэрия не будет вводить такой запрет - он возможен только на уровне Кабинета министров.

Об этом он сказал во время ежедневного брифинга в понедельник.

"Что касается возмущения по поводу моих слов о возможном ограничении частного транспорта в городе. Если дальше будет действовать и продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые строгие ограничения, - понятно, что тогда они будут также и в столице, - когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", - сказал мэр.

Он сказал, что все зависит от соблюдения жителями Украины правил карантина, и призвал не давать правительству повода ужесточать карантин еще больше.

Кличко также добавил, что иногда может оговориться, и попросил извинения.

Напомним, 3 апреля в эфире одного из телеканалов Кличко заявил, что в случае взрывного роста заболеваемости коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

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