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Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре

За сутки в столице Украины подтвердили болезнь у 22 человек. 

Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре
Фото: EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он сказал на ежедневном брифинге в понедельник.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе - два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания - в Киево-Печерской Лавре", - сказал Кличко.

Из числа новых заболевших девять человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, а ее братия сдали тесты на наличие заболевания.

В их числе - и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь). По информации сразу нескольких источников LB.ua, Павел мог заразиться на прошлой неделе, когда лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

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