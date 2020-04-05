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Глава Минздрава пообещал расширить протокол лечения COVID-19 новыми лекарствами

На сегодняшний день ни одного лекарственного средства с показаниями коронавирусной болезни не существует.

Глава Минздрава пообещал расширить протокол лечения COVID-19 новыми лекарствами
Фото: Лига

Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в воскресенье вечером в эфире "1+1".

"Мы создали протокол лечения... На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - цитирует главу Минздрава Интерфакс-Украина.

Степанов отметил, что максимальные усилия медиков направлены на разработку механизма лечения, которое бы позволило минимизировать летальные последствия Covid-19.

"Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", - подчеркнул министр.

Напомним, 2 апреля Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.

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