Корниенко отрицает слухи о расколе в "Слуге народа"

"Есть только дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение".

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко опровергает слухи о расколе в партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нет", - сказал Корниенко.

По его словам, что на данный момент есть только дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном расколе во фракции после подписания руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонидом Кучмой решения ТКГ по внедрению консультативного совета, в который войдут жители оккупированного Донбасса и переселенцы, в составе политической подгруппы.

Также ряд СМИ связывает слухи о расколе с публикацией Гео Леросом, депутатом от "Слуги народа", видео с предположительно братом Ермака Денисом, которое, по мнению Лероса, свидетельствует о том, что брат главы ОП оказывает влияние на назначение лиц на госдолжности.

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, в течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства в Раде - депутаты партии "Слуга народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 голосов "за".