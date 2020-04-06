Разумков назвал предполагаемые даты возможного внеочередного заседания Рады

Парламент должен проголосовать за изменения в госбюджет на поддержку украинцев в период карантина.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 6 апреля.

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", - цитирует Дмитрия Разумкова Интерфакс-Украина.

Спикер Рады добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал внеочередное заседание Рады "в среду-четверг".

Парламент должен проголосовать за изменения в госбюджет, направленные на поддержку украинцев в период карантина.

30 марта в Раде за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год голосов не хватило.