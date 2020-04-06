"Евросолидарность" требует созвать Раду для "выхода руководства ВР из режима политической самоизоляции"

В партии требуют от власти "адекватных действий по противодействию распространению коронавируса, а не показушных шоу".

Партия "Европейская солидарность" требует провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения антикризисных законопроектов и выхода руководства парламента из режима политической самоизоляции.

Об єтом сообщает пресс-служба политсилы.

В партии считают, что вместо эффективных действий власти "вводят карательные меры против украинцев за невыполнение временами бессмысленных или нереалистичных указаний". "Не привлечены к ответственности те, кто вывез маски, зато хотят штрафовать тех, кто не смог купить хотя бы одну", - подчеркивают в "ЕС".

"Сделано лишь несколько тысяч тестов. Это - вопиюще мало для выявления реального количества больных или носителей вируса, зато достаточно для украшенной статистики и победных видосикив. Не разработаны стратегии по поддержке экономики и тех ее секторов, которые больше всего пострадают от карантинных мероприятий - в частности, самозанятых, малого и среднего бизнеса, и тому подобное", - заявляют в политсиле.

"Европейская Солидарность" призывает руководство парламента не устраняться от ответственности за ситуацию в стране, "выйти из глубокой политической самоизоляции, вспомнить о том, что у нас парламентско-президентская республика".

В партии считают, что следует проработать вопросы подготовки внеочередного заседания Верховной Рады, на котором уже на этой неделе должны быть срочно решены важные для страны вопросы. В первую очередь должен быть принят в целом закон о банках.

Отмечается, что необходимо внести изменения в бюджет, "которые реально поддержат людей и экономику через сокращение расходов на функционирование власти и правоохранительных органов".

"Следует внести коррективы в немотивированные карантин и штрафные санкции, например, штрафы в 17 тысяч гривен для пенсионеров за неношение масок в условиях, когда их нет в аптеках, а цена на них в интернет-магазинах - просто заоблачная. Нужны решения, которые помогут привести нормы карантина в соответствие с реалиями Украины и ограничат давление на права и свободы граждан. Мы требуем от власти адекватных действий по противодействию распространения коронавируса, а не показушных шоу. Бороться нужно с вирусом, а не с людьми", - подчеркивают в "Европейской Солидарности".