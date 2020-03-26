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ПЦУ намерена принимать решение о праздновании Пасхи "по мере приближения соответствующего времени"

В поместной церкви пообещали "взаимодействовать с государством и учитывать текущую ситуацию в стране".

ПЦУ намерена принимать решение о праздновании Пасхи "по мере приближения соответствующего времени"
Фото: pomisna.info

В Православной церкви Украины отреагировали на решение Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля.

Пресс-служба поместной православной церкви заявила, что Священный Синод ПЦУ "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени".

В ПЦУ уверили, что при принятии решения о праздновании Пасхи там будут взаимодействовать с государством и учитывать текущую ситуацию в стране.

Помесная церковь призвала всех "в надежде на милосердие Божие продолжать свои молитвы к Господу о преодолении губительного мора и его последствий".

Накануне президент Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Глава государства сообщил о подготовке проекта "Пасха дома". 

Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

Ранее ПЦУ разрешила проведение богослужений в храмах только священниками и призвала верующих участвовать в богослужениях дистанционно.

Отметим, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.

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