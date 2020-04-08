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Гетманцев заявил, что Рада может надолго зайти в процесс рассмотрения поправок к закону о банках

Он не исключил, что рассмотрение законопроекта может затянуться на месяц и больше. 

Гетманцев заявил, что Рада может надолго зайти в процесс рассмотрения поправок к закону о банках
Даниил Гетманцев
Фото: facebook/Danil Getmantsev

Верховная Рада может надолго зайти в процесс рассмотрения поправок к закону о банках. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Не знаю, что мы с этими всеми поправками будем делать (Прим.: к закону о банках ко второму чтению уже подано более 16 тыс.поправок). Но знаю одно: регламент мы нарушать не будем. Комитет их еще не начал рассматривать. У нас нет даже их таблиц ко второму чтению... Подготовить таблицу поправок ко второму чтению — это достаточно кропотливая работа. Правки может вносить в таблицу вообще один человек. Пока даже нет таблицы. Нам необходимо минимум три дня для ее подготовки", — заявил он.

Глава профильного парламентского комитета добавил, что депутаты изучают возможность рассмотрения правок в разных формах, но строго по регламенту. 

"Чтобы ускорить процедуру. Однако вас я могу заверить, что мы не будем нарушать нормы регламента и пойдем только в его рамках... Если там будут дублирующие поправки, то мы можем с вами сказать: да, это злоупотребление, направленное на затягивание рассмотрения законопроекта. Но по сути, вы ведь понимаете, что законопроект на самом деле вызывает много вопросов, и не только у определенной группы депутатов. Он у многих вызывает вопросы", — подчеркнул он.

Нардеп не исключил, что рассмотрение законопроекта о банках может затянуться на месяц и больше. Поэтому в таких условиях Рады будет работать даже в условиях карантина. Гетманцев напомнил, что условием выделения следующего транша МВФ было не только принятие закона о рынке земли, но и закона о банках. 

"С учетом транша МВФ нам бы было намного легче в этом году. Нам бы было легче не только потому, что эти деньги мы получим. Главное. Кредиторы бы получили сигнал, что мы надёжное государство, которому можно выделять кредит под меньший процент", — отметил он.

Напомним, что народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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