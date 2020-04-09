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На западе Украины могут ввести комендантский час на выходных, - мэр Ивано-Франковска

"Детали, очевидно, будем знать завтра".

На западе Украины могут ввести комендантский час на выходных, - мэр Ивано-Франковска
Фото: Lb.ua

Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. "Какое это число, не уточнили. Но сказал премьер-министр, что карантин будет продлен", - сообщил мэр.

"Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.

Раньше о возможном комендантском часе заявила пресс-служба президента. 7 апреля на сайте главы государства сообщалось, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

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