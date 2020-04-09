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Во время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний

Соответствующее распоряжение сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Во время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний
Фото: poradu24.com

В Киеве во время карантина не будут отключать горячее водоснабжение для гидравлических испытаний. Такое распоряжение дал мэр Киева Виталий Кличко, сообщил он на брифинге.

"На период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не нужно выключать воду потребителям", - пояснил мэр. 

Он отметил, что городская власть хочет изменить формат испытаний. Подготовлено обращение к Кабмину, чтоб уменьшит срок, когда в домах отключают воду на время проведения испытаний трубопроводов.

"Вода горячая должна быть, если у вас отсутствует - обращайтесь по телефону 15-51, будем исправлять эту ситуацию", - посоветовал Кличко.

Напомним, Киевская городская государственная администрация в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон в столице.

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