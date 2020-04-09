Во время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний

В Киеве во время карантина не будут отключать горячее водоснабжение для гидравлических испытаний. Такое распоряжение дал мэр Киева Виталий Кличко, сообщил он на брифинге.

"На период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не нужно выключать воду потребителям", - пояснил мэр.

Он отметил, что городская власть хочет изменить формат испытаний. Подготовлено обращение к Кабмину, чтоб уменьшит срок, когда в домах отключают воду на время проведения испытаний трубопроводов.

"Вода горячая должна быть, если у вас отсутствует - обращайтесь по телефону 15-51, будем исправлять эту ситуацию", - посоветовал Кличко.

Напомним, Киевская городская государственная администрация в среду, 8 апреля, завершила отопительный сезон в столице.