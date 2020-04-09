​Евросоюз собирается продлить запрет на въезд до 15 мая

"Мы не должны открывать дверь, пока охраняем наш дом".

Европейская комиссия предложила странам-членам Европейского союза продлить ограничения на въезд в Шенгенскую зону до 15 мая.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Ограничения на поездки, введенные в середине марта, касаются 30 стран, в том числе не входящие в ЕС Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

"Мы не должны открывать дверь, пока охраняем наш дом", - заявила евро комиссар по миграции Макргаритис Скинас.

По данным Европейской комиссии, за время действия авиационный пассажиропоток практически сократился до нуля, а оставшиеся рейсы в основном ограничены грузоперевозками и эвакуацией граждан. Похожая тенденция наблюдается и в паромных, автобусных и железнодорожных перевозках.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса.