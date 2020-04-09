Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
ГлавнаяМир

​Евросоюз собирается продлить запрет на въезд до 15 мая

"Мы не должны открывать дверь, пока охраняем наш дом".

​Евросоюз собирается продлить запрет на въезд до 15 мая
Фото: EPA/UPG

Европейская комиссия предложила странам-членам Европейского союза продлить ограничения на въезд в Шенгенскую зону до 15 мая.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Ограничения на поездки, введенные в середине марта, касаются 30 стран, в том числе не входящие в ЕС Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

"Мы не должны открывать дверь, пока охраняем наш дом", - заявила евро комиссар по миграции Макргаритис Скинас.

По данным Европейской комиссии, за время действия авиационный пассажиропоток практически сократился до нуля, а оставшиеся рейсы в основном ограничены грузоперевозками и эвакуацией граждан. Похожая тенденция наблюдается и в паромных, автобусных и железнодорожных перевозках.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также