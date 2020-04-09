И третье, это не вопрос, а просьба: сказать короткое напутственное слово, этакую мини-проповедь, которая бы глубоко проникла в души людей не только верующих, но и совершенных агностиков. Ведь базовые христианские – в широком смысле этого слова – ценности одинаковы для всех нас. И как говорил Апостол Павел: «Пребывают с нами сии три: Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше».

Первый: что изменилось в жизни вашего прихода с началом пандемии (кроме общепонятных вещей, как то применение средств защиты и т.д.)?

В преддверии Пасхи я пообщалась с представителями ПЦУ и МП, греко-католиков и римо-католиков, баптисткой общины и Православной церкви Америки. Всем были заданы три одинаковых вопроса.

Все они объединены единым: Христовой Любовью, которую даруют каждому из нас (даже если к церкви вы не имеете никакого отношения).

Я задумала этот текст для того, чтоб показать: рядом с нами есть немало, очень немало священников, которые истинно служат Богу и людям. Это рядовые пастыри, зачастую непубличные (хотя «сарафанное радио» делает их «широко известными в узких кругах»). Каждый день они работают на приходах, помогая тем, кто в этом нуждается – старикам, болящим, детям, молодежи, людям среднего возраста. Им очень хорошо известна разница между истинной верой и формальными ритуалами. Они занимаются наукой, ездят в археологические экспедиции, эвакуируют людей из зоны боевых действий, посвящают себя творчеству, волонтерствуют, учат студентов, читают публичные лекции. Все они абсолютно разные – их отличают конфессии, география (от Винницы до Лос-Анджелеса), даже языки (от церковно-славянского до польского). У кого-то прихрамовую парковку просят в аренду голливудские звезды, кто-то занимается музыкой и организовывает успешный девичий хор. Кто-то встречает в госпитале раненых солдат ВСУ , кто-то ежедневно отправляет передачи на линию фронта. Кто-то кормит бедняков, а к кому-то – на англоязычные службы – кроме верующих приходят и те, кто хочет «подтянуть» язык.

В период пандемии институт Церкви по всему миру переживает не самые простые времена. Для людей воцерковленных невозможность временно посещать храмы, причащаться – серьезное испытание. Сторонники противоположного лагеря вопрошают: если Бог существует, почему Он допускает происходящее? Есть также те, кто посмеивается над иерархами на мерседесах, осуществляющими «крестные автопробеги» в сопровождении девяти машин охраны с мигалками. Оно и понятно: негатив, проявления язычества под личиной набожности, мракобесие вместо вдумчивой веры широкой публикой воспринимаются проще. И вытесняют главное.

Олег Скнарь, ПЦУ: «Я по-прежнему работаю как капеллан. За пять лет войны через наш госпиталь прошло более 45 тысяч военнослужащих»

Протоирей Олег Скнарь, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ» Министерства обороны Украины.

Фото: из личного архива

Олегу Скнарю 43 года, родом из Винницы, из семьи педагогов, служит в сане священника уже 22 года, из них 21 – в госпитальном храме. Кандидат богословия, преподаватель библейской текстологии и археологии Киевской православной богословской академии, также является военным капелланом – ежедневно исповедует, причащает, молитвенно поддерживает болящих воинов и персонал госпиталя.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы – первый в Киеве, который перешел из УПЦ МП в ПЦУ (уже на следующий день после проведения Объединительного Собора, 16 декабря 2018 года), значительная часть прихожан – военнослужащие, военные врачи, медсёстры, а также много вынужденных переселенцев с востока Украины. Ввиду этого все службы проводятся (по личному благословению Митрополита Епифания) на церковнославянском языке. Используется греческий язык, а некоторые фрагменты Литургии – например, прямые слова Христа – на древнееврейском.

Община насчитывает более 300 человек, регулярно воскресные службы посещают 120-150.

При храме действуют воскресная и иконописная школы.

1. Наша община сплотилась как ни в какое другое время. Прихожане даже сами инициировали создание вайбер-группы и теперь мы общаемся постоянно на протяжении суток, причем в контакте находятся одновременно все. В приходской практике вот так обратиться сразу ко всем одновременно просто невозможно, за исключением, наверное, формата проповеди.

Как только СНБО объявил о начале карантина, я попросил своих прихожан строго придерживаться всех рекомендаций, ведь на кону великий дар Творца – жизнь, как лично каждого из нас, так и всех, кто с нами находится в ближайшем контакте – члены семей, друзья... Нельзя пренебрегать этим!

Попытался подбодрить размышлением вот над чем: да, мы не можем как раньше приходить на соборные богослужения, но это уникальная возможность усовершенствовать домашнюю молитву. Я верю, что когда завершится карантин, вся наша община вернется в храм не для совершения обрядов, а для молитвы – подлинному разговору с Ним.

Для Православной Церкви карантин – период возможности развернуться от закостенелости в обрядах к чистому первохристианскому духу Апостольской Церкви, когда между Богом и человеком не было такого огромного количества ограничений, бессмысленных запретов, непонятных простому человеку мистерий, которые за двухтысячелетнюю историю христианства появились в Церкви, и заняли место первостепенной важности, отодвинув на второй план простое общение с Живым, Личным Богом.

…В самом начале карантина я, призывая прихожан находиться дома, все же оповестил общину, что буду продолжать выполнять обязанности капеллана, участвуя в жизни госпиталя. Во вторник к нам прибыл новый борт с раненными и травмированными военнослужащими ВСУ. При мне их выносили из машин скорой помощи и увозили в госпитальные клиники и отделения для дальнейшего лечения... Я с ними словно знакомился, молча запоминая лица... Это очень тяжелые ребята, двое из них сразу были определены в реанимацию, многие с ампутированными конечностями... Безусловно, первое время ими будут заниматься наши военные хирурги, но через несколько дней я с ними снова встречусь для пастырской поддержки, как со многими другими их побратимами, которые также проходили лечение у нас. За пять лет войны через наш госпиталь прошло более 45 тысяч военнослужащих.

Фото: facebook/Олег Скнарь

2. Что касается праздника Пасхи этого года, мы стали свидетелями того, как неравнодушные к вопросу наши соотечественники разделились на группы по тематике: как же на самом деле встретить Праздников Праздник?

По сути, по этому вопросу общество разделено, как и по отношению к карантину: строго следовать всем ограничительным рекомендациям или же тотально игнорировать все запреты, воспринимая карантин как один из инструментов воздействия на жителей планеты теневого, закулисного мирового правительства?

Группа, и она самая многочисленная, которая просто не способна понять и расслышать споров о том, как лучше провести пасхальную ночь: у монитора компьютера или телевизора, с прямой трансляцией богослужения, или все-таки попытаться попасть в число десяти счастливчиков и ощутить радость праздника вместе с запертым в храме – под угрозой административных штрафов – духовенством?

Именно гастрономически-диверсионная группа обеспокоена целым конгломератом вопросов: от содержимого лукошка, до болезненного решения проблемы, как же пробраться незамеченным полицейскими патрулями в пространство храмового двора и взять главный приз – добиться персонального окропления священником пасхальных яств.

Сейчас много предложено способов разрешить проблему, и это радует! Хотя, мы сами эти проблемы создаем, начиная с доисторического времени пребывания в Эдемском саду...

Так вот, действительно, хорошо если удастся освятить пасхальный набор у священника, но если законопослушные соотечественники окропят свои пасхальные продукты в домашних условиях, имея Крещенскую воду – как это было в богоборческий период, когда большинство храмов было закрыто – также нет ничего плохого.

Один из способов облегчить сложившуюся ситуацию, и чтобы в каждом доме был освященный паска, могла бы быть практика освящения испеченных пасок на хлебозаводах нашей страны. На страстной седмице я буду освящать паски в одной из пекарен столицы. Конечно же, это не выход из ситуации для тех, кто печет их в домашних условиях. Надеемся, подобная практика будет носить временный характер, и после завершения карантина мы сможем вернуться к традиционному укладу подготовки к празднику Пасхи.

3. Когда воды Всемирного потопа отошли, спасенная семья патриарха Ноя принесла первую жертву благодарности. Тут же в тексте Библии, 10-11 главы книги Бытия, после заключения патриархом Ноем Завета с Господом приводится знаменитая «таблица народов», которые произойдут и размножатся в будущем от сынов Ноя: Сима, Хама и Иафета. Всего в этой таблице перечислены 70 народов. Позднее, когда царем Соломоном будет построен Храм в Иерусалиме, в праздник Суккот (Кущей), согласно Закону Божьему (Числ. 29:12-39), начали приносить в жертву 70 тельцов – по тельцу за каждый народ, дабы процветали и были благословенны все народы – потомки патриарха Ноя, где бы они не жили...

В широком смысле, все жители земли – потомки Ноя и я предложил нашим прихожанам ставить по 70 свечей за каждым богослужением. За каждый народ и каждого из наших прихожан персонально. Так мы объединяемся молитвенно со всем человечеством, а также друг с другом. Сейчас я делаю это один, в пустом храме; со мной буквально два-три человека.

На многие вопросы, мы люди, по «горячим следам» сегодня не можем ответить – переосмысление Потопа или эпидемии «испанки» в начале ХХ века пришло на несколько поколений позднее. Но у нас есть шанс вновь сплотиться, ощущая себя большой семьей и, вооружившись терпением и доверием Его Промыслу, на каком бы из континентов мы бы не проживали, с надеждой встретить праздник Пасхи – а ведь без Пасхи у нас не было бы надежды!

Павло Дроздяк, УГКЦ: «Сьогодні ми можемо оцінити те, що втратили. Але кожен з нас є Церквою. Наша сім’я є Церквою»

Фото: facebook/Павло Дроздяк

35 років, львів'янин. Останні шість років – священик Архикатедрального Собору Святого Юра у Львові. Це головний Греко-католицький храм в місті, у якому служить митрополит Львівський. Собор має статус пам’ятки архітектури і є одним із символів Львова. Парафіяльне служіння звершується з великим наголосом на збереженні багатогранної культурної спадщини. Щонеділі на службі присутні 700-1000 вірян.

Павло Дроздяк є також керівником прес-служби Львівської Архієпархії, з 2013 – капелан Львівської міської Ради. Активно займається просвітницькою діяльністю, має також журналістську освіту і в минулому вів програми на радіо.

1. Що конкретно змінилося у нашій парафії? Ми прислухаємося до всіх рекомендацій Всеукраїнської Ради церков – відтак, настоятелі нашої Церкви моляться і служать онлайн. Це надзвичайно важливий виклик для нас, але ми навчилися разом з нашими парафіянами молитися через засоби соціальної комунікації. Власне, ми говоримо про онлайн-трансляції та про наші сторінки у соціальній мережі. Це дає можливість спілкуватися з нашими вірними, а для них є інструментом, щоб творити спільну молитву.

Ми спостерігаємо позитивну динаміку – вірні дослуховуються до наших порад, беруть участь у всіх богослужіннях. Ця віртуальна молитва стала цілком реальною, люди не неї чекають. Чекають, щоб бути Церквою, адже Церква – це не лише єпископи та священники, а й весь люд Божий. Те, що ми ізольовані, не означає, що ми є самотніми. Церква молиться, працює, адже на сьогоднішній день нам, дякувати Богові, не заборонили служіння. Ми й служимо, звершуючи свою місію.

У нашому храмі ми посилили заходи санітарної безпеки. Відбувається постійна дезінфекція. Встановлені стаціонарні станції дезінфекції рук. Видані дуже конкретні директиви наших керівних архієреїв щодо поведінки священників під час епідемій і цієї конкретної пандемії зокрема.

2. Я вже казав, що Церква – це не виключно єпископи та священники, це й весь люд, котрий має потребу у Бозі, у таїнствах Церкви. Тому ми використовуємо усі посередники (засоби, – ред.), щоб люди, перебуваючи на ізоляції, не відчували самотність, натомість відчували себе частиною Церкви, яка продовжує свою місію, продовжує молитися. Тому ми долучаємо вірних до різних наших ініціатив.

Час карантину припав на Великий піст, коли кожна християнська душа потребує очищення перед святом Великодня. Сповідати онлайн ми не можемо через порушення таємниці сповіді (забезпечити приватність онлайн неможливо), але ми пояснюємо вірним, що, як тільки завершиться час карантину, можна буде спокійно прийти до сповіді, не наражаючи на небезпеку ні себе, ні інших. Звісно, для вірних це великий виклик, і дуже приємно, що вони нас розуміють. Приємно відчувати тугу людей за святим: за таїнствами, за сповіддю, за причастям. Відчувається, як вони чекають на повернення нормального життя. Те, що Церква змушена молитися онлайн, зовсім не виключає того видимого знаку Божої благодаті, коли ми говоримо про Вербну неділю чи про освячення нашого великоднього кошика.

Освячення великоднього кошика має для українців дуже велике значення. Зокрема, для галичан, котрі відомі своєю традиційною релігійністю. І в цей болючий момент ми намагаємося пояснювати вірним, що настав час, коли ми мусимо слухати поради Церкви, представників Міністерства охорони здоров’я – дотримуватися режиму карантину для того, щоб не нашкодити іншим. Пояснюємо, що читаючи молитву на освячення верби чи освячення великоднього кошика онлайн, Божа благодать зійде на той кошик, який ми приготуємо в себе вдома. Коли ми братимемо участь у божественній літургії онлайн, чутимемо молитву, яку читає священник, матимемо міцну віру, наш великодній кошик і всі ті приготовані великодні страви будуть освячені видимою Божою благодаттю.

Фото: фото з архіву

Ми закликаємо, що батько родини або хтось з членів сім'ї може взяти свячену воду і після прочитання молитви окропити свій кошик для того, щоб бачити цей конкретний видимий знак Божої присутності. Ми не закликаємо до драматизму чи паніки, намагаємося тверезим розумом допомогти вірним пережити цей Великдень, який є дуже особливим, тому що ми маємо зі своєї сім’ї створити Церкву, де батько є священником.

Ситуація з коронавірусом, з карантином дасть зрозуміти, наскільки наша віра була міцною. Адже коли були створені всі умови, ми часом дуже легко надавали нашим релігійним святам лише якогось гастрономічного характеру, наповнюючи шлунки доброю поживою, яку приготували, можливо, навіть недооцінюючи її.

Саме сьогодні ми можемо оцінити те, що втратили. Можемо заспівати “Христос Воскрес” не в тому храмі, де робили це зазвичай, а вдома, в храмі свого серця. Мені здається, це надпотужний меседж – те, що кожен з нас є Церквою. Наша сім’я є Церквою. Що ми переживаємо Воскресіння Христове в своїй сім’ї, в колі найрідніших. Водночас складаючи подяку Богові і сумуючи за тими, хто відійшов до вічності. Це буде дуже чудове пережиття Великодня.

3. Обставини, в яких ми зараз живемо, змушують наше серце битися дедалі частіше. Страх так сильно паралізує розум, що ми перестаємо критично мислити. Але маємо зібратися, пам’ятаючи про те, що найбільший страх має бути перед Господом Богом, адже книга Приповідок каже, що початком мудрості є острах Господній. Тоді ми будемо боятися Бога, щоб не згрішити. Житимемо так, щоб не засмутити Бога, який своє життя віддав заради того, щоб ми жили. Ця перемога життя над смертю, котру звершив Господь, має бути для нас добрим стимулом продовжувати жити далі, продовжувати творити добро і бути Людиною. Поняття людяності саме в цей час є надзвичайно потрібним. Бути людяними означає відчувати біль, трепет один одного, підтримувати духовно і фізично, перетелефонувавши. Цей час є гарною нагодою побачити свого сусіда, який, можливо, страждає від того, що не має засобів відсвяткувати цей Великдень.

Це дуже особливий час. Час великої надії. Великого сподівання. Великого милосердя. Тому що любов – це не порожнє слово. Це служіння, яке виражається в конкретних справах. Любов є діяльною, і вона дуже потрібна кожному з нас, щоб зменшити жорстокість у світі. Щоб навчитися бачити присутність Божу серед нас, адже ми переживаємо надзвичайно великі болі.

Цей вірус став моментом, коли ми почали переживати за своє життя, яке не цінували. Життя, яке втрачало цінність. Ми нехтували своїм здоров’ям, жили, як хотіли. Саме цей час є доброю нагодою подумати про цінність життя, яке дав Бог. І тільки Бог може врятувати. Тільки Бог може надати сили. Бог є володарем життя. І які б не були погляди на життя, якими ми б не були, можливо, атеїстично налаштованими і намагалися відсунути Бога зі свого життя, приходить той момент, коли Бог стукає у нього. Дуже хотілося б, щоб кожен з нас почув цей стукіт і відчинив Богові двері свого серця. Богові, який все може зцілити, забрати страх, підтримати у важку хвилину.

Сьогодні я також закликаю пам’ятати про наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів, про працівників медичних установ. Про всіх тих, хто трудиться, працює та служить. Серед них і священників. Адже священник і Церква – це не ФОП. Це воїн на передовій, який тримає руки піднятими до неба і просить Господа Бога за кожного з нас. Тому ми долучаємо священників до наших молитов, і нехай Господь дасть нам сили і наснаги.

Я впевнений, що цей час подарований нам Богом, щоб зробити певні висновки. Зрозуміти, хто ми є, де ми є, як будемо рухатися далі. Найбільше наше покликання – бути Людиною. Тому я всіх закликаю до людяності. Вона переможе страх. Переможе біль. Людяність – це відчувати теплу руку особи, яка поруч. Яка готова тебе підтримати. Допомогти. Провести через можливу долину темряви.

Назарій Давидовський, УПЦ МП: «Ми поставили у вівтарі ноутбук і транслювали службу в Австралію. Потрібно було бачити, як цей чоловік уважно слухав і молився»

Протоієрею Назарію 32 роки, він є кліриком Вознесенського храму у Вінниці.

7 років у сані священика, відпочатку служить на цій парафіі, яка налічує приблизно 100 осіб.

Фото: facebook/ Назарій Давидовський

Керує хором жіночим «Соломія» Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Колектив є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Остання нагорода – ІІІ-я премія на міжнародному хоровому конкурсі ім.Г.Музическу м.Ясси (Румунія) 2019 р.

У 2016 році колектив запустив флешмоб #Щедрик100challenge, на підтримку святкування 100-річчя від дня першого публічного виконання обробки української народної пісні «Щедрик», авторства Миколи Леонтовича. Цей флешмоб охопив 10 країн світу і зібрав понад 170 відеозаписів виконання «Щедрика» у різних локаціях. Окрім цього колектив брав участь у проекті «Цієї миті рік потому» на телеканалі СТБ. Також колектив було задіяно в зйомках науково-публіцистичного фільму про Миколу Леонтовича, де головну роль зіграв керівник хору – Назарій Давидовський. Хор пишається співпрацею з народними артистами України Павлом Зібровом та Ніною Матвієнко.

1. З дня запровадження карантину я розумів, що потрібно дотримуватись рекомендацій. Ця ситуація дала новий імпульс в осмисленні парафіяльного та літургійного життя. Мені здається, що людська свідомість по-новому зможе глянути на зовнішній обрядовий бік і глибше акцентуватися на внутрішній, духовній складовій.

До цього часу ми з парафіянами спілкувалися здебільшого в храмі і періодично в соціальних мережах. Зараз у нас є власний чат, де ми обговорюємо нагальні питання з організації богослужінь. В нагоді стали знання з історії церкви, особливо в галузі богослужінь та духовних практик. Завдяки цьому набагато зручніше роз’яснювати ті чи інші аспекти змін в богослужбовій практиці. Також намагаюся підтримувати оптимістичний настрій в спільноті, ділюся там повчальними історіями з життя, хорошими фільмами.

Звичайно, ми почали робити онлайн-трансляції богослужінь. Але окрім молитов та духовних бесід людині потрібна ще якась розрада. Моє життя не обмежується церквою. Я викладаю у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі і керую жіночим хором «Соломія». Мій робочий графік часто заповнений концертними виступами, куди окрім звичних глядачів приходять і мої парафіяни. Тому вирішив періодично виходити у прямі ефіри та співати українські пісні. Також проводив онлайн-заняття зі співу. Мені здається, що музика є одним із компонентів, який збалансовує життя і емоційний стан людини. Тому тепер мої ефіри дивляться не лише студенти, а й парафіяни.

2. Так склалося, що карантинні заходи в країні було запроваджено у другий тиждень посту. А у нас, за усталеною традицією, наприкінці першої седмиці усі парафіяни храму приступають до загальної сповіді. Враховуючи цей момент, я запропонував парафіянам впродовж посту сповідатися не щоразу перед причастям, а періодично, в залежності від внутрішньої потреби. Дякувати Богу, що прилегла територія нашого храму досить велика, тому люди можуть розміститися на достатній відстані один від одного. Ми розділили людей на групи по 10 осіб для соборування. Тому змогли досить швидко провести таїнство з кожним із них.

Декілька років тому я спілкувався з одним вінничанином, який жив в Австралії. Через поважний вік і проблеми зі здоров’ям, цей чоловік не мав можливості поїхати у храм. Тоді ми поставили у вівтарі ноутбук і транслювали йому службу в Австралію. Потрібно було бачити, як він уважно слухав і молився. Особливо запам’яталися його сльози радості, коли ми звернулись до нього зі словами «Христос Воскрес!». Якщо люди не зможуть бути присутніми в храмах на Пасху, то у них буде можливість дивитися трансляцію. По завершенню богослужіння священик читає молитву на освячення їжі. В такій ситуації кожен, хто буде вдома, може уважно прослухати молитву і освятити свій пасхальний кошик самостійно свяченою водою.

Фото: facebook/Назарій Давидовський

3. Свого часу я досліджував біографію нашого вінницького святого Інокентія (Тихонова). Він прожив 48 років, одинадцять з яких відсидів у таборах. В одне із чергових заслань його етапували до Казахстану. Місце висилки не мало належного сполучення із зовнішнім світом. Також не було можливості забезпечити повноцінний супровід. На кінцевій станції залізниці конвоїр видав йому певну суму коштів на проїзд та описав маршрут до місця призначення. Тож святий Інокентій, не втікаючи, самотужки дістався до місця заслання. У листах до духовних чад він описував свій будинок, як майже палац, у якому не вистачає кількох необхідних речей, зокрема: відсутні вікна, вхідні двері та меблі. Богослужіння проводив у себе вдома із ще одним засланим священиком. На страсному тижні Інокентій самотужки намалював маленьку плащаницю. Із захопленням описував, яке почуття радості було від цього на душі.

Один із сучасників архієпископа говорив, що у нього «дивовижно радісне богослов’я». Напевно у цьому і є суть духовного становлення людини. Кожного разу, коли ми опиняємось в кризовому стані, запускаються внутрішні механізми самозбереження. Ми починаємо шукати шляхи вирішення проблеми. І коли нам вдається її здолати, ми отримуємо новий досвід. Свого часу Джон Кеннеді сказав: «Не просіть у Бога легкого життя. А просіть, щоб він зробив вас сильнішими».

Назарий Полатайко, Православная церковь в Америке: «Человеческая забота друг о друге – вот, в чем смысл всего христианства»

Настоятель Храма Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе, западный Голливуд. Один из трех православных храмов ЛА, находится в юрисдикции Православной церкви в Америке (не путать с РПЦ заграницей, которая является самоуправляемой церковью МП).

Фото: facebook/Назарий Полатайко

Отцу Назарию 49 лет, родом из Черновцов, из семьи художников, в начале 90-х перебрался в Канаду. Служит с 1995-го года, сперва – в Канаде, с 2015-го года – в ЛА. «Адресная» книга прихода насчитывает 600 абонентов, ежевоскресно на службу приходят около 150 человек, среди них довольно много американцев, британцев, ирландец – тех, кто русский язык не знает. Служат преимущественно на английском, с вкраплением русского и старославянского. В храме находится много святынь, например, икона, принадлежавшая композитору Сергею Рахманину. При храме действует воскресная школа для детей и молодежный кружок для взрослых – тут читают лекции, вместе смотрят фильмы, проводят дискуссии. Сегодня Калифорния – в эпицентре пандемии.

1. Я смотрю на эту трагедию и стараюсь все же видеть добрые моменты – они хорошо проявляются не только в приходском, но и общецерковном аспекте. Так сложилось, что в Православной церкви Америки священнослужители действительно любят свое священноначалие, это не высокопарные слова. Сегодня их поведение является для нас примером. Так, наш митрополит (Митрополит Тихон, Вашингтонский и всея Америки) с самого начала пандемии добровольно ушел на самоизоляцию. То есть добровольно отказался, в том числе, от причастия. Невозможность причаститься болезненна для каждого человека, но для первоиерарха церкви – особенно. Уйдя в затвор, он показал людям, как сострадает вместе с ними.

В свою очередь, наш Владыка Вениамин (архиеписком Сан-Францисский) в епархиальном послании говорит следующее: нам необходимо изменить свою точку зрения. Нужно смотреть не на то, как мы – вопреки государству (налагающему запреты), можем собрать вокруг себя побольше людей; но как я – наиболее эффективным образом – могу помочь защитить своих людей.

…Вы спрашиваете, как изменилась наша приходская жизнь? Как и обычно, я получаю очень много телефонных звонков от наших прихожан, но если раньше они зачастую звонили, чтобы поделиться своими проблемами, возможно спросить совета, то сегодня спрашивают: «Батюшка, как вы переживаете это время, какая нужна помощь?». И тут на ум приходят слова апостола Павла: «И пребывают с нами сии три: Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше». Человеческая забота друг о друге – вот, в чем смысл всего христианства и на приходском уровне сегодня это очень проявляется.

Фото: facebook/Назарий Поталайко

…Еще неделю тому, я причащал по договоренности. То есть, кто из прихожан желал приобщиться Таин, мы созванивались, договаривались, человек приходил в индивидуальном порядке. Да, это – очень большая нагрузка на священника. Потому что каждому нужно уделить время: исповедовать, причастить, побеседовать, а то еще молебен какой послужить и в целом получается полтора-два часа на человека, тогда как в обычное время после воскресной службы разом причащаешь полторы сотни человек. Но никто не роптал, конечно. Все наши прихожане понимают, что под ударом стоит не наша вера, но наши жизни.

2. Пасхальная служба состоится при закрытых дверях. Служить буду я один, диакон – только прислуживать, певчих – двое. Да, визуально это будет не так торжественно, возможно, но сама суть торжества от этого не поменяется, а может даже в чем-то и увеличит его значимость.

Традицию освящение пасок, продуктов праздничного стола, не нужно превращать в языческие ритуалы. Если есть возможность сделать это в индивидуальном порядке, встретившись со священником – слава Богу. А так у многих дома есть святая вода – можно покропить ею и в целом обойтись своими силами.

3. В эти дни мы особенно должны переживать за нашу духовную жизнь. Но это не значит, что мы не должны бояться заразиться, нет. Напротив, мы должны жить, чтобы быть источниками любви. У Святых отцов есть такой эпизод: молодой человек уходит в пустыню искать отца-пустынника. Он находит его и спрашивает: отче, что такое быть христианином? Быть христианином, отвечает тот, это значит падать и вставать, падать и вставать. В своей жизни мы постоянно падаем и встаем. Падаем, в том числе, под гнетом греха и заразы. Поэтому сейчас мы даем благословение: сидя по домам, в затворе, развивать свою домашнюю церковь. Как это делали первые христиане.

Помните историю Марии Египетской? Будучи женщиной легкого поведения, она в какой-то момент покаялась, ушла в пустыню, где праведно прожила 47 лет, питаясь лишь корешками. И причастилась она единственный раз – перед смертью. Но важность этого причастия для нее была Пасхой Пасок.

Когда пандемия закончится, мы снова соберемся все вместе, встретимся в храмах, помолимся едиными устами, причастимся и для всех нас сладость этого торжества будет самой великой из Пасок, которую мы когда-либо переживали.

Петр Дудник, баптистский пастор: «Наши волонтеры-миссионеры живут и служат вдоль линии фронта»

Пастор баптистской церкви «Добрая весть» в городе Славянск.

51 год. Родом из центральной Украины, города Александрия (бывшая Кировоградская обл).

Приход насчитывает более 600 человек, посещающих церковь по воскресеньям.

Фото: facebook/Петр Дудник

В апреле 2014 года возглавил активную эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий городов Славянска, Краматорска, Горловки, Донецка, Луганска, Дебальцево и Углегорска. За весенние и летние месяцы 2014-го вместе со своей церковной командой смог эвакуировать свыше 16 тысяч человек. Четверых его братьев по вере боевики схватили прямо во время службы и, после зверских пыток, расстреляли. Самому Дуднику вскоре пришлось покинуть город, но он не прекращал волонтерского служения – встречая людей на блок-постах и сопровождая их дальше, на безопасные территории.

Соучредитель Миссионерской школы для прифронтовых территорий. Один из руководителей миссионерско-волонтерских центров в прифронтовых городах: Золотое, Попасная, Мироновский, Светлодарск, Авдеевка, Марьинка, Северодонецк, Счастье, Рубежное, Артемовск, Артемово.

Фото: facebook/Петр Дудник

"Волонтер года-2018" на национальном конкурсе от "Евромайдан СОС". Имеет президентские награды за за помощь гражданскому населению во время военного конфликта на Востоке Украины.

Руководитель проекта Национального усыновления "Ты будешь найден" и соучредитель детского приюта для сирот и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства "Паруса Надежды".

У Петра и его единственной супруги десять детей, восьмеро из которых приемные и усыновленные.

1. Очень непростые времена, конечно. Для церкви невозможность собираться – удар ниже пояса. Однажды дьявол просил Иисуса: «разреши мне разобщить их, сеять, как пшеницу». Это была его самая главная просьба. А ведь люди очень социальны, мы духовно питаемся друг от друга, помогая друг другу. Сложно перестать общаться «вживую».

Конечно, как пасторы, мы «структуризируем» прихожан через группы в социальных медиа. Это дает возможность в маленьких группах – из 6-7 человек – лидерам позаботиться о каждом человеке. Заметить нужду и отозваться на помощь.

Есть большая группа людей старшего возраста, несколько десятков человек, за которых церковь взяла ответственность по поводу поддержки их продуктами питания и другими жизненно необходимыми средствами. Особенное внимание мы оказываем детям, из семей СЖО или социальным сиротам. У нас есть свой детский центр «Паруса Надежды» и около 70 детей находятся под социальным сопровождением команды сотрудников детского центра.

Почти каждый день люди звонят и просят о помощи. Это переселенцы, а их в Славянске несколько десятков тысяч. Людям сложно. И у нас ресурсы крайне ограничены, но доброты и любви в прихожан и служителей церкви так много, что стараемся сделать иногда невозможное, помогая ближним.

Фото: facebook/Петр Дудник

Совсем недавно, главный врач областной детской больницы позвонил, попросил для медицинского персонала помощи в средствах защиты и антисептике. Церковь помогла: передали в дар несколько десятков литров антисептика, а предприниматели из церкви занимаются поиском и закупкой индивидуальных средств зашиты.

Есть много всего, что активная, живая церковь делает во времена потрясений: это и волонтерско-миссионерская работа вдоль линии фронта. 28 волонтерско-миссионерских команд по 5-6 человек живут и служат каждый день людям вдоль линии фронта, оказывая материальную, эмоциональную и духовную помощь в сложное время. Это помощь посевными материалами для стариков на линии фронта и одежда, и продуктовые наборы, и просто слово утешения.

Также стоит отметить капелланское служение для наших защитников.

Конечно, мы перевели служения в режим он-лайн. Это значит, что каждый день команда служителей из церкви транслирует через ютюб и страничку в фейсбуке молитвы для всех, кто присоединяется к просмотру.

Каждое воскресенье в 10:00 люди собираются семьями, включают гаджеты, и тогда через трансляцию из церкви, вместе поют Богу, молятся и слушают воскресную проповедь пастора. Таких просмотров до 3.000 каждое воскресение.

Параллельно для детей транслируется видеопрограмма, приготовленная воскресной школой.

Во времена трудностей, в темные времена потрясений живая церковь, всегда светит добрыми делами и словом утешения для народа.

2. Пасха или Воскресение нашего Господа Иисуса Христа для нас, как для протестантов – это не ритуал, не свод правил и законов, не крашенные яйца и куличи, а сильное духовное переживание. Это праздник Победы Жизни над смертью. Это праздник торжества Света над тьмой. И как пел Андрей Макаревич: "Но жизни на свете чуть больше, чем смерти и света на свете чуть больше, чем тьмы". Поэтому в живой церкви люди научены помолиться, прославить Бога пением, поблагодарить Бога Отца за воскресение Сына Иисуса Христа! Пасхальная проповедь пастора, даже если будет звучать он-лайн, принесет надежду и веру в то, что как Христос воскрес так и мы с Ним воскреснем и будем жить вечно! Наверное, это и есть разница между живой верой, духовными переживаниями, поклонению Богу в Духе и истине и традиционно-религиозной культурой народа, для которого очень важно провести церковный ритуал окропление водой, но мало позаботиться об освящении своей души и духа.

Фото: facebook/Петр Дудник

3. И последнее, в преддверие Пасхи, когда люди более расположены к освящению, когда соблюдается пост и большинство нашего украинского народа старается не вкушать определенной пищи, я хотел бы пожелать всем нам воздержаться от негативных слов, от осуждения своих ближних и критики власть имущих. Почему-то вспомнились слова Шекспира:

Грехи других судить

Вы так усердно рветесь

Начните со своих

И до других не доберетесь

Да благословит Господь Бог вас и ваши семьи, ваших детей и ваших внуков! И пусть в домах украинцев будет много света, доброты и мира!

Михал Бранкевич, Римо-Католическая церковь: «За раз службу на ютьюбе смотрят две-три тысячи человек»

Священник Конкатедрального Костела Святого Александра в Киеве. Отцу Михалу 61 год, служит больше 23, из них 18 – в киевском костеле, сам родом из Польши.

Фото: EWTN Ukraine

Здание костела историческое – в середине 19-го века было построено специально для поляков, проживающих в Киеве. Сегодня, после реконструкции и возобновлении работы костела (в советское время тут был сперва планетарий, потом – библиотека), большинство прихожан – украинцы. «До 60% – украинцы, остальные – либо иностранцы, либо украинцы с польскими корнями. Очень многие знают польский язык», – говорит отец Михал. Обычно в воскресный день здесь служится семь служб – на польском, украинском, английском и русском. На те, которые на английском приходят дипломаты, члены их семей, сотрудники иностранных компаний. «У нас много азиатов, афро-американцев, люди со всего мира», – продолжает наш герой. Всего – около двух тысяч человек каждое воскресение, Александровский костел – самая крупная римо-католическая община украинской столицы.

Кроме пасторского служения, отец Михал регулярно проводит авторские эфиры (по вторникам, с 9 до 12, позже – повторы) на радио «Мария» (всемирная сеть католического радио).

При храме действует воскресная школа для детей разных возрастов, где обучается более сотни ребятишек

1. Наша церковь состоит в совете религиозных организаций города Киева и все ключевые решения мы стараемся принимать вместе. Отличия, конечно, случаются, но в целом – держимся друг-друга. Плюс в этом году наш Епископ – временный председатель этого совета.

В первую неделю карантина официальная рекомендация была просто постараться сократить количество людей на службе. Александровский собор довольно большой – вмещает разово около 800 человек; обычно в воскресенье у нас проходит семь служб, на которые приходят – на протяжении всего дня – две тысячи человек. А тут мы сделали 12, таким образом рассредоточив прихожан – на каждую службу приезжали уже максимум до 50.

Потом ограничения ужесточились до десяти человек на службе и мы просто закрыли храм, но продолжаем служить службы и транслируем их на сайте нашего прихода, нашей странице в ютьюб, а также на телевидении. Так продолжается уже три недели. Бывает, за раз службу на ютьюбе смотрят две-три тысячи человек.

Фото: kmc.media

В те часы, когда службы нет, храм открыт – каждый может зайти, получить исповедь, причастие, просто помолиться. Это с 10 до 17 каждый день.

Разумеется, все, чего могут касаться люди – дверные ручки, поручни, мы тщательно дезинфицируем.

Плюс каждый вечер возле нашего костела мы раздаем еду для бедных. Приезжает специальная машина и мы их кормим, таким людям сейчас особенно тяжело. Все нормы безопасности при этом соблюдаются.

2. Первая из главных служб пасхального цикла состоится в четверг – на ней мы вспоминаем Тайную вечерю. Разумеется, ее проведут сами священники – без прихожан, также будет трансляция.

В пятницу, день смерти Иисуса Христа состоится молебен и чтение Евангелие от Иоанна. Оно читается в разных ролях – такая традиция и мы ее соблюдем. Аналогично – с традицией «почитания креста».

В субботу состоится Пасхальное бдение. Но оно будет не целую ночь, а только вечером. Около семи часов начнутся чтения – они довольно длительные и потом – радостная аллилуйя, символ Воскресения.

Со своей стороны, мы будем стараться, чтобы службы – даже в удаленной трансляции – выглядели торжественно. Обязательно будет задействован орган. У нас есть свой оператор, вся необходимая техника – даже для «крупных планов».

Фото: st-alexander.livejournal.com

Чина освещения явств в этом году не будет. Мы приготовили специальную формулу молитвы, которую может прочесть глава семейства – отец, дедушка, тут ограничений нет. Почти у всех дома есть святая вода, которую набирают на Крещение. Вот сочетание этих двух элементов и состоится чин освящения.

Что до причастия, то для католиков тут несколько проще – они могут принять его в любое время и в «сухом» виде, с соблюдением всех норм.

3. Еврейское слово «пэсах» означает «переход», «освобождение». По сути, первая Пасха – исход еврее из Египта. Вспомните: фараон не хотел отпускать их и поэтому на Египет были насланы кары. Самая страшная из них – последняя, когда Ангел смерти ходил по домам и забирал всех первенцев – были ли то первенцы животных, или людей. Даже первенец самого фараона погиб. Евреи, чтобы избежать страшной кары, мазали двери своих жилищ кровью жертвенного агнца, ягненка и Ангел Смерти обходил их стороной – поскольку они уже принесли свою символическую плату. Кровь победила смерть, она помогла выйти народу богоизбранному из плена.

Во время Тайной вечери, Иисус праздновал также переход, победу. Он предвидел, что станет тем самым агнцом, который кровью своею заплатит за спасение всего человечества. В память об этом событиии он и оставил нам Евхаристию – святое причастие. Когда хлеб есть тело Его, вино – кровь Его и тот, кто вкушает их, получает святое причастие. Пасхальное воскресение – великая Победа Христа над смертью, горем, грехом, сатаной. Смертью не только физической, но и духовной. Через христианскую Пасху, Он побеждает и дает всем нам возможность очиститься, перейти на сторону света.