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В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек

Кличко с тревогой ждет Пасхи.

В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Фото: EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 8 апреля в столице Украины подтвердили 41 случай коронавирусной болезни, из них 26 пришлось на Киево-Печерскую Лавру.

Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга в четверг.

"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре", - рассказал мэр.

"Сложно представить, какой может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных", - сказал Кличко.

Среди новых пациентов в Киеве - 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, шестимесячная девочка и 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. За сутки умер еще один человек от коронавируса.

Напомним, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших.

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