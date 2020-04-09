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​Два человека умерли от коронавируса в Кировоградской области

В регионе 82 случая подтвержденных случаев COVID-19.

​Два человека умерли от коронавируса в Кировоградской области
Фото: medcentre.com.ua

В Кировоградской области из-за коронавирусной болезни умерли два человека. Всего в регионе зафиксировали уже четыре летальных исхода от коронавируса.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19", - сообщил утром в четверг глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь в фейсбуке.

Сейчас в области 78 насчитывается больных с коронавирусом, из которых 50 госпитализированы. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Среди заболевших - 28 медиков (большинство - из областного клинического госпиталя ветеранов войны и Кировоградской областной больницы) и один аптекарь.

Напомним, что 6 апреля в Новомиргороде от коронавируса умерла 77-летняя женщина, а 5 апреля сообщили о смерти 84-летней жительницы Кропивницкого района.

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