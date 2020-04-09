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В китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили еще 40 заболевших коронавирусом, которые приехали из России

Все они прибыли из Москвы. 

В китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили еще 40 заболевших коронавирусом, которые приехали из России
Фото: EPA/UPG

В граничащей с РФ китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили еще 40 заболевших коронавирусом, все они прибыли из России. Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на комитет здравоохранения провинции.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы. Сначала они прилетели во Владивосток рейсами "Аэрофлота", откуда пересекли пограничный пункт на автомобилях.

Общее количество заболевших, которые прибыли из РФ, выросло до 126.

С целью предотвращения распространения коронавируса для жителей г. Суйфэньхэ с 9 апреля ввели режим "сидим дома". От каждый семьи разрешено выходить в магазин одному человеку раз в три дня. Все обязаны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, каждый должен носить маску.

Напомним, по состоянию на 9 апреля количество заболевших коронавирусом в мире достигло 1 484 811 человек. В США COVID-19 был обнаружен у свыше 432 000.

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