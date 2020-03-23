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Суд по MH17 ушел на перерыв до лета

Рассмотрение дела прервалось из-за коронавируса 

Суд по MH17 ушел на перерыв до лета
Коллегия судей в разбирательстве относительно трагедии MH17
Фото: Ирина Сомер

Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17, в 2014 году.

Как сообщает BBC, 23 марта суд провел короткое заседание, после чего взял перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В ближайшее время суд опубликует ряд документов и обязуется дать родственникам погибших доступ к большой части материалов по делу.

Крайний срок для допроса свидетелей еще не назначен, сообщает наш корреспондент. Вероятно, суду понадобится время, чтобы перевести ряд документов по делу на русский язык.

Суд начал рассматривать дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе "Схипсхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

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