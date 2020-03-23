Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%

Пенсионный фонд в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн человек. Также с мая вводится надбавка к пенсии для самых пожилых пенсионеров.

Об этом на брифинге в понедельник рассказала новая министр социальной политики Марина Лазебная.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат больше 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий. Это люди, у которых есть инвалидность детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сообщила министр.

"С 1 мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.

Надбавки и индексация будут проводиться в автоматическом режиме, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Напомним, что в 2008 году в Украине начали возвращать депозиты времен СССР. Затратная для бюджета Украины кампания получила название "Юлина тысяча" - выдавали не больше 1000 грн на одну сберкнижку.

Спустя три года президент Виктор Янукович снова начал выплаты советских вкладов и снова по тысяче гривен. Тогда "Юлина тысяча" стала "Витиной".