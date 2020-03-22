Разумков подтвердил подготовку к внеочередному заседанию Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил подготовку к внеочередному заседанию парламента.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Спикер добавил, что Рада не ушла на карантин, а продолжает работу в комитетах. Количество людей, которые посещают парламент, уменьшилось, но он продолжает исполнять свои функции.

Напомним, что по данным источников LB.ua, заседание парламента может состояться во вторник, 24 марта. В повестку дня могут внести голосование за указ президента о введении чрезвычайного положения.

Верховная Рада не будет работает в пленарном режиме минимум до 3 апреля, но это не отменяет возможности внеочередных заседаний.

Во вторник депутаты провели уже два таких заседания. На одном депутаты приняли законопроект о коронавирусе, поддержали запуск закупок лекарств через национального закупщика "МЗУ" и ввели налоговые ослабления из-за карантина. На другом они поддержали кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и назначили нового министра экономики Игоря Петрашко.