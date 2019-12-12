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Зеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 лет

Размер выплат увеличится на 400-1100 гривен.

Зеленский анонсировал большой рост пенсий для людей старше 80 лет
Фото: Прес-служба Володимира Зеленського

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет.

"Мы придумали интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту", -  сказал он в эфире телеканала "1+1".

По его словам, существенное повышение выплат всем пенсионерам одновременно невозможно, потому что это 12 миллионов человек.

"Сначала мы повысим сильно - от 400 до 1100 гривен - пенсионерам, которым 80+. Это около 13 миллиардов в 2020 году. Потом мы будем снижать: 75+, 70+ и дальше", - сказал он.

Напомним, в 2017 году в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

В начале 2019 года в Украине состоялась первая автоматическая индексация пенсий. Тогдашний профильный министр Андрей Рева говорил, что средний размер повышения должен был составить 255 гривен.

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