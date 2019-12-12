Рада снизила штрафы за нарушение норм трудоустройства

Штраф за нелегальный наем работника снижен в три раза.

Верховная Рада снизила ряд штрафов за нарушение норм трудоустройства.

За принятие законопроекта №1233 в целом проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226.

Нелегальный наем работника впервые понесет штраф в размере 10 минимальных зарплат вместо 30 (41,7 тыс гривен вместо 125 тыс. гривен), а в случае повторного нарушения в течение двух лет вводится штраф в размере 30 минимальных зарплат (125 тыс. гривен).

Несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда понесет за собой штраф в размере 2 минимальных зарплат вместо нынешних 10 (с 41,7 тыс. гривен до 8,5 тыс. гривен), а за несоблюдение гарантий, связанных с военной и альтернативной службой, мобилизацией - в размере 4 минимальных зарплат (16,7 тыс. гривен).

Также уменьшается штраф с 10 минимальных зарплат до 2 за несоблюдение гарантий и льгот военных, а также уменьшается штраф за недопуск проверки со 100 минимальных зарплат до 16 (с 417 тыс. гривен до 66,8 тыс. гривен).

Нарушение других положений закона о трудоустройстве впервые повлечет за собой штраф (4,2 тыс. гривен), а повторное нарушение в течение года с вынесения письменного предупреждения влечет наложение штрафа в размере 2 минимальных заработных плат за каждое - 8,3 тыс.

Положения закона применяются и к государственной службе.

В случае оплаты половины штрафа в течения 10 банковских дней он считается оплаченным, а в случае выполнения предписания органов власти штрафы применяться не будут.