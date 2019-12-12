МВФ не смог назвать дату совета директоров по новой программе для Украины

Дата заседания совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой трехлетней программы EFF для Украины на $5,5 млрд пока неизвестна, однако в любом случае этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий (prior actions).

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

На брифинге в Вашингтоне он рассказал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда, которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлые выходные, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность МВФ поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время, Райс также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка (rule of law), улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Напомним, речь идет о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом. Предыдущая программа МВФ для Украины была принята в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

Новую программу кредитования положительно оценили в Европейском Союзе. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас счел подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.

Также с заключением нового соглашения Украину поздравили США.