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США отреагировали на новое соглашение Украины и МВФ

Выделенный транш может сыграть важную роль в экономике государства. 

США отреагировали на новое соглашение Украины и МВФ
Фото: publika.md

США поздравили Украину с заключением нового соглашения с Международным валютным фондом. Ожидается, что выделенные средства сыграют важную роль в украинской экономике. Соответствующий текст был размещен в Twitter Посольства США в Киеве

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны", - говорится в обращении.

Напомним, что речь идет о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом. Предыдущая программа МВФ для Украины была принята в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

Новую программу кредитования положительно оценили в Европейском Союзе. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас счел подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС. 

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