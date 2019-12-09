Украина сформировала законодательную базу под нового оператора ГТС

Президент Владимир Зеленский 9 декабря подписал закон, освобождающий от налогообложения операции по анбандлингу "Нафтогаза".
Как отмечает пресс-служба президента Украины, это последний закон, который был необходим для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы по европейским правилам.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации.
Напомним, что процесс отделения газотранспортной системы из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".
Сейчас ГТС Украины находится в составе "Укртрансгаза", но с 1 января оператором системы станет одноименное ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Компания уже прошла предварительную сертификацию.
Крайний срок для принятия решения о сертификации и установления тарифов - 26 декабря.