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Украина сформировала законодательную базу под нового оператора ГТС

Президент подписал последний закон.

Украина сформировала законодательную базу под нового оператора ГТС
Фото: utg.ua

Президент Владимир Зеленский 9 декабря подписал закон, освобождающий от налогообложения операции по анбандлингу "Нафтогаза".

Как отмечает пресс-служба президента Украины, это последний закон, который был необходим для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы по европейским правилам.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, что процесс отделения газотранспортной системы из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

Сейчас ГТС Украины находится в составе "Укртрансгаза", но с 1 января оператором системы станет одноименное ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Компания уже прошла предварительную сертификацию.

Крайний срок для принятия решения о сертификации и установления тарифов - 26 декабря.

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