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Новый оператор ГТС прошел предварительную сертификацию

Окончательное решение требует согласования с секретариатом Энергосообщества.

Новый оператор ГТС прошел предварительную сертификацию
Фото: utg.ua

Компания "Оператор ГТС Украины" прошла предварительную сертификацию.

Решение было принято на заседании Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза", с нового года перейдет в управление компании "Магистральные газопроводы Украины". Процесс отделения газотранспортной системы из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

"ОГТСУ" с 1 июля осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и должна стать сертифицированным оператором ГТС вместо "Укртрансгаза".

До конца года "Оператор ГТС Украины" должен получить все необходимые лицензии и пройти сертификацию со стороны национального энергетического регулятора с последующим подтверждением Секретариатом Энергетического сообщества, а также получить тариф на услуги транспортировки газа.

Крайний срок для принятия решения о сертификации и установления тарифов - 26 декабря.

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