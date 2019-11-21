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Канадская Fairfax и ЕБРР стали совладельцами СК "Универсальная" и ARX

Европейский банк инвестировал в украинский страховой рынок.

Канадская Fairfax и ЕБРР стали совладельцами СК "Универсальная" и ARX
Фото: kapital.kz

Канадская компания Fairfax Financial Holdings Limited и Европейский банк реконструкции и развития стали совладельцами украинских страховых компаний "Универсальная" и ARX (бывшая "АХА Страхование"), а также компании по страхованию жизни ARX Life (бывшая "АХА Страхование Жизни").

Об этом говорится на сайте ЕБРР.

Fairfax выкупила "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" у французской группы AXA в феврале 2019 года. В начале ноября стало известно, что канадцы купили также у Виталия Антонова страховую компанию "Универсальная", где ЕБРР был миноритарным акционером.

Согласно сообщению ЕБРР, сейчас все три страховщика принадлежат компании FFH Ukraine (ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингс"), в которой доля банка - 30%, Fairfax - 70%.

ARX - крупнейшая страховая компания Украины по объему собранных страховых премий (1,891 млрд гривен в 2018 году), "Универсальная" входит в топ-10 (826 млн гривен).

ARX Life - крупнейшая компания по страхованию жизни (93 млн гривен).

Холдинг Fairfax со штаб-квартирой в Торонто занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Председателем и исполнительным директором холдинга является Прем Ватса. Холдинг работает в 40 странах мира.

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