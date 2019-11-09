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Директор ЕБРР предостерег Украину от спешки в земельной реформе

"Ошибки будут необратимы". 

Директор ЕБРР предостерег Украину от спешки в земельной реформе
Маттео Патроне
Фото: ebrd.eu

Быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки, полагает управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Об этом он сказал в ходе Киевского международного экономического форума в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе на прошлой неделе, - "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их поправим". Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров", - сказал он.

Такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - отметил Сулакру.

В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала указал, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко в конце своей каденции поддержал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Зеленский заявил о планах запустить рынок земли в 2020 году.

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