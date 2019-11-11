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Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября

Документ значится среди законопроектов, которые будут рассматриваться в среду.

Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября
Фото: Pozgalev.ru

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в первом чтении с 12 ноября на 13 ноября.

Об этом говорится в повестке дня заседаний парламента, передают "Українські Новини".

Отмечается, что в повестке дня заседания на 12 ноября отсутствует законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Ранее он значился в этот день.

Документ значится среди законопроектов, которые будут рассматриваться в среду.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскогохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум.

25 сентября правительство внесло в Раду законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.

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