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НАБУ изъяло у Дубневича договоры дарения крупных сумм

НАБУ изъяло у Дубневича договоры дарения крупных сумм
Фото: zaxid.net

НАБУ изъяло в спальне бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича договоры дарения крупных сумм. Об этом говорится в материалах суда.

Во время обыска дома Дубневича был также изъят мобильный телефон, при осмотре которого обнаружена переписка в интернете, мессенджерах, электронной почте с различными абонентами. Также были изъяты два блокнота с записями, которые могут иметь значение для досудебного расследования. 

Кроме того, в спальне Дубневича изъяли флэшку, которая присоединялась к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи в режиме "Только для чтения" без возможности записи на носитель. Отмечается, что с помощью специальной программы на флэшке была найдена папка с файлами, среди которых был "Кучма.сontacts", содержащий номер телефона и дату создания, а также последние изменения в файл от 30.05.2013.

Также в ходе обыска детективы обнаружили договора дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в этом уголовном производстве.

Напомним, НАБУ подготовило подозрение бывшим депутатам Верховной Рады Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко. Оба политика проходят по делу о хищениях в "Укрзализныце".

Ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Богдана Дубневича.

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Источник: "Украинские новости"
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