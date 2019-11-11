В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Возможность прохода
Возможность прохода
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
ГлавнаяПолитика

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров

Вместо него на внештатных условиях он назначил Алексея Перевезенцева. 

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров, занимаемой им с 22 мая 2019. Вместо него на внештатных условиях президент назначил Алексея Перевезенцева.

Об этом говорится в указах №838 и №839, опубликованных 11 ноября на сайте Офиса президента. 

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете Министров (вне штата)", - сообщается в документе.

Напомним, что 6 ноября Андрей Герус в аэропорту "Борисполь" подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко. Конфликт возник из-за поправки Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая разрешила импорт электроенергии из России. Экс-парламентарий назвал Геруса "предателем, который работает в интересах Кремля".

Алексей Перевезенцев в сентябре 2019 был уволен премьер-министром Алексеем Гончаруком с должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли, которую он занимал с декабря 2016 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также