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СМИ назвало возможные даты саммита "нормандской четверки"

Если саммит не состоится 24 или 26 ноября, то вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" состоится вообще.

СМИ назвало возможные даты саммита "нормандской четверки"
Фото: EPA

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Если "Нормандия" в эти даты не состоится, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" когда-либо вообще получится", - пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата встречи в "нормандском формате" зависит от России. Украина, Франция и Германия готовы к "нормандскому саммиту".

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 30 октября, Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".

президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Петровском третьим и последнеим условием для встречи в "нормандском формате".

Разведение сил и средств на участке №3 возле Петровского и Богдановки в Донецкой области началось 9 ноября.

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