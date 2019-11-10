СМИ назвало возможные даты саммита "нормандской четверки"

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента.
"Если "Нормандия" в эти даты не состоится, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" когда-либо вообще получится", - пишет издание.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата встречи в "нормандском формате" зависит от России. Украина, Франция и Германия готовы к "нормандскому саммиту".
29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 30 октября, Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".
президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Петровском третьим и последнеим условием для встречи в "нормандском формате".
Разведение сил и средств на участке №3 возле Петровского и Богдановки в Донецкой области началось 9 ноября.