Бюджет-2020: на що можуть розраховувати українці

В рамках проекту «#Нашбюджет — під громадський контроль!» «Рідна країна» продовжує слідкувати за бюджетним процесом. Нижче наводимо таблицю, яка демонструє зміни у видатках державного бюджету-2020 після першого читання в порівнянні з початковим проектом бюджету.

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З позитивних змін, які з’явились у проекті держбюджету перед другим читанням, слід відзначити збільшення витрати на охорону здоров’я та Міністерство оборони.

Позитивним також є включення до проекту бюджету фінансування бюджетної програми “Зшивання країни – проект мобільності серед школярів” у сумі 500 млн.грн. для Міністерства культури, молоді та спорту України, першою метою якої є “зшивання” країни і руйнування стереотипів про жителів різних регіонів України, оскільки 60 % українців, зокрема і школярів, ніколи не виїжджали за межі своєї області. Друга мета – перезапуск внутрішнього туризму. Про необхідність запуску подібних програм неодноразово наголошувала «Рідна країна».

Однак, при всьому цьому Уряд та нардепи продовжують традиції часів Порошенка-Яценюка-Гройсмана з побудови «поліцейської держави» та непомірного витрачання коштів на утримання органів державної влади. Найбільш показовим прикладом є те, що в порівнянні з початковим варіантом бюджету-2020, після внесення правок до бюджету планується значне збільшення витрат на МВС (+9,8 млрд. в порівнянні з початковим проектом) та СБУ (+2,6 млрд. грн.).

Вчергове мусимо звернути увагу на те, що можновладці постійно збільшують витрати на охорону органів державної влади та посадових осіб, адже, якщо в початковому варіанті такого збільшення не передбачалось, то в нинішньому проекті фінансування на охорону збільшено на 239 млн. грн. – до 1,5 млрд. грн.

Після шквалу критики з бюджету прибрали фінансування РНБО у розмірі 28 млрд. грн., тепер на діяльність РНБО пропонується витратити 211,7 млн. грн.

Що стосується заробітних плат та соціальних виплат, то вони зростуть незначно.

Мінімальний прожитковий мінімум (для працездатних осіб) згідно проекту Бюджету-2020 має зрости на 168 грн.: з 2102 грн. у січні 2020 року до 2270 грн. у грудні 2020 року.

Мінімальна заробітна плата має зрости на 550 грн. – з 4173 грн. до 4723 грн.

Мінімальна пенсія (мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність) зросте на 131 грн.: з 1638 грн. до 1769 грн. у грудні 2020 року.