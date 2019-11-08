Портрет: Etchingroom1

LB.ua публікує уривки дослідницьких інтерв’ю, зроблених в рамках підготовки до художнього фільму “Портрет”. Фотограф та операторка Світлана Апаріна спеціально для цього проекту зняла портрети художниць на чорно-білу плівку.

Портрет художника – це дослідження сучасного психологічного портрету людини мистецтва, здійснене під час роботи над сценарієм повнометражного художнього фільму “Портрет”, модерної кіно-інтерпретації однойменної повісті Миколи Гоголя. Портрет, як жанр мистецтва, так чи інакше, є дослідженням людини – чи людини зображуваної, чи людини як концептуальної конструкції. Наше дослідження було сфокусоване на тому, як трансформується жанр портрету – і в контексті часу, і в контексті творчості окремого митця.

Фото: Світлана Апаріна EtchingRoom1

Олег Соснов, куратор:

Анна Ходькова та Крістіна Ярош створюють напрочуд сучасну та різноманітну графіку, при тому що вони працюють з класичним офортом. Вони створили Etchingroom 1 кілька років тому і з тих пір наполегливо лупають цю графічну скалу. Дівчата карбують свої пластини майже цілими днями, створюючи роботи з високим рівнем деталізації. Вони постійно продовжують свій мистецький пошук в жанрі друкованої графіки, а це досить вузька ніша. Кожна серія робіт це завжди крок уперед в їх творчому розвитку, а рівень їх мистецької свободи просто приголомшує. Як на мене, Анна та Крістіна є одними з найяскравіших представниць сучасного мистецтва в Україні.

Etchingroom1, пряма мова:

Аня Ходькова: Бути художником – не означає тільки вигадувати і малювати. Це кропітка щоденна праця та купа побутових турбот: привезти кілограми міді, відшліфувати станок, зробити ремонт в майстерні.

Перші гроші з продажу робіт ми заробили на приватній одноденній виставці. Частину з них ми тут же витратили на купівлю спільного офортного станку для майстерні. Цікаво, що недорогий станок ми знайшли лише в окупованому Луганську. Його нам привезли на кареті швидкої допомоги, доставка коштувала як станок.

Фото: Світлана Апаріна EtchingRoom1

Фото: Etchingroom1

Людей з моїх малюнків я бачу щодня. Мені просто запам’ятовуються емоції, і я їх відтворюю.

Я можу цілодобово малювати різноманітні портрети. Зараз мені цікавіше робити схематичні обличчя – крапка, крапка, рисочка, - ніж малювати реалістичні портрети. Схематичне обличчя також багато чого виражає.

В офорті мені подобаються всі етапи роботи, навіть підготовка пластини. Для початку я відрізаю фрагмент мідної пластини потрібного розміру, шліфую його, знежирюю, кладу на теплу плитку, нагріваю і покриваю спеціальним лаком. Потім обережно беру пластину плоскогубцями і копчу, щоб кіптява змішувалася з лаком – так виходить шар, в який не проникає кислота. Голкою наношу малюнок на пластину, покриваю шаром лаку і занурюю її в кислоту. Через деякий час, змиваю з пластини все зайве і забиваю її фарбою. Фарбу обережно витираю газетою або калькою, та на вологому папері друкую на станку. Готову пластину можна друкувати безкінечну кількість разів, просто кожен раз її потрібно буде забивати фарбою.

Фото: Etchingroom1

Крістіна Ярош: Ми друкуємо за власним методом. Класичний офорт – це одна пластина з малюнком і підписом під ним. Ми ж використовуємо декілька пластин для створення одного зображення.

Аня: Ми готуємо пластини під конкретну серію, і в інших вже їх не використовуємо – нам це не цікаво. Христина з однієї серії може взяти свою частину пластин і надрукувати тільки один будинок чи поїзд, а я – тільки людей, щоб зробити з них натовп.

Фото: Etchingroom1

Крістіна: Коли робиш виставку, думаєш не над однією картинкою, а про те, як декілька робіт складаються в експозиції: що можна додати, що - прибрати.

Люди по-різному сприймають наші роботи. Ми не можемо на це впливати, тому не сильно переймаємося. Чомусь так виходить, що саме нам на виставках люди ставлять дивні питання. Одного разу в Арсеналі жінка підійшла до наших робіт та запитала: “Чиї вони?”. Я кажу: “Наші”. “А, я думала це якісь відомі художники”, – відповіла жіночка.

Фото: Etchingroom1

Аня: Найчастіше питання – “Чому роботи такі похмурі?”. Ми не вважаємо їх похмурими. “Чому в ваших роботах так багато смерті?”. Від життя помирають.

Фото: Світлана Апаріна EtchingRoom1

Дослідницьке інтерв’ю – Надія Кошман, розмовляла та записала Марія Фітцжеральд.