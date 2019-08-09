​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
ГлавнаяБлогиБлог Олександра Федоренка

Фінансування партій з бюджету: це потрібно зупинити негайно

Команда Громадського руху «Рідна країна» в кінці липня зареєструвала петицію про скасування фінансування політичних партій з державного бюджету. Причиною цього стала вражаюча сума, яку збирається витратити влада за 5 років на партії, представлені в парламенті, та ті, що набрали 2% на виборах.

Фото: 112.ua

До вашої уваги попередні розрахунки експертів Громадського руху «Рідна країна».

№ п.п

Політична партія

Відсоток «ЗА»

Голосів «ЗА»

Державне фінансування на 2020 рік, грн.

1.

 "СЛУГА НАРОДУ"

43.16

6 307 793

254 140 979,97

2.

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

13.05

1 908 111

76 877 792,19

3.

 Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

8.18

1 196 303

48 199 047,87

4.

 "Європейська Солідарність"

8.10

1 184 620

47 728 339,80+ 28271552,94(гендерна квота)= 75999892,74

5.

 "ГОЛОС"

5.82

851 722

34 315 879,38+ 28271552,94 (гендерна квота)= 62587432,32

6.

 "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА"

4.01

586 384

23 625 411,36

7.

 "СИЛА І ЧЕСТЬ"

3.82

558 652

22 508 089,08

8.

 "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК"

3.03

443 195

17 856 326,55

9.

 "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА"

2.41

352 934

14 219 710,86

10.

 "ПАРТІЯ ШАРІЯ"

2.23

327 152

13 180 954,08

11.

 Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

2.15

315 568

12 714 234,72

 

Похибка 64 293 грн.

565 366 765,86

 

Таким чином, утримання політичних партій, навіть якщо брати основу розрахунку прожитковий мінімум 2019 року, з урахуванням «гендерної надбавки» за 5 років коштуватиме українському бюджету близько 3 109 870 823,6 грн. (565 431 058,84+56543105,88=621974164,72*5 років=3 109 870 823,6).

Крім цього партії отримаютьвідшкодування витрат політичної партії, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, що передбачено ст.174 Закону України «Про політичні партії в Україні» у сумі 2 253 420 000.

Отже, загальна сума, яку партії отримають з державного бюджету за 5 років становить більше 5 мільярдів гривень.

Для того, щоб відмінити фінансування політичних партій з державного бюджету існує ряд вагомих причин.

По-перше, ці гроші витрачаються в більшій мірі на рекламу, доказом цього є минулорічні фінансові звіти.

По-друге, в класичному розумінні політичних партій серед тих, кого планують фінансувати, немає, а є політичні проекти олігархів, які вони створили за свої кошти для задоволення власних приватних інтересів. А от утримувати маємо ми.

По-третє, перед тим, як підняти фінансування партій на європейський рівень, я вважаю, спочатку ці партії мають підняти на європейський рівень життя громадян.

По-четверте, в країні війна, а ми фінансуємо партії? Громадян зобов’язали сплачувати військовий збір, з працюючих пенсіонерів теж окремо збирають податки, на культуру та освіту в бюджеті зменшують видатки, бо ж «ми - бідна і воююча країна», а на ділі олігархам допомагаємо утримувати їхні ручні партії.

Тому сьогодні ми вимагаємо від Президента Зеленського призупини фінансування політичних партій за гроші платників податків, допоки ситуація на сході потребуватиме постійного фінансування, а більшість населення буде на межі бідності.

Олександр Федоренко Олександр Федоренко , Громадський та політичний діяч
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте также