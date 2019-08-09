Фінансування партій з бюджету: це потрібно зупинити негайно

До вашої уваги попередні розрахунки експертів Громадського руху «Рідна країна».
|
№ п.п
|
Політична партія
|
Відсоток «ЗА»
|
Голосів «ЗА»
|
Державне фінансування на 2020 рік, грн.
|
1.
|
"СЛУГА НАРОДУ"
|
43.16
|
6 307 793
|
254 140 979,97
|
2.
|
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
|
13.05
|
1 908 111
|
76 877 792,19
|
3.
|
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
|
8.18
|
1 196 303
|
48 199 047,87
|
4.
|
"Європейська Солідарність"
|
8.10
|
1 184 620
|
47 728 339,80+ 28271552,94(гендерна квота)= 75999892,74
|
5.
|
"ГОЛОС"
|
5.82
|
851 722
|
34 315 879,38+ 28271552,94 (гендерна квота)= 62587432,32
|
6.
|
"РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА"
|
4.01
|
586 384
|
23 625 411,36
|
7.
|
"СИЛА І ЧЕСТЬ"
|
3.82
|
558 652
|
22 508 089,08
|
8.
|
"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК"
|
3.03
|
443 195
|
17 856 326,55
|
9.
|
"УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА"
|
2.41
|
352 934
|
14 219 710,86
|
10.
|
"ПАРТІЯ ШАРІЯ"
|
2.23
|
327 152
|
13 180 954,08
|
11.
|
Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
|
2.15
|
315 568
|
12 714 234,72
|
|
Похибка 64 293 грн.
|
565 366 765,86
Таким чином, утримання політичних партій, навіть якщо брати основу розрахунку прожитковий мінімум 2019 року, з урахуванням «гендерної надбавки» за 5 років коштуватиме українському бюджету близько 3 109 870 823,6 грн. (565 431 058,84+56543105,88=621974164,72*5 років=3 109 870 823,6).
Крім цього партії отримаютьвідшкодування витрат політичної партії, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, що передбачено ст.174 Закону України «Про політичні партії в Україні» у сумі 2 253 420 000.
Отже, загальна сума, яку партії отримають з державного бюджету за 5 років становить більше 5 мільярдів гривень.
Для того, щоб відмінити фінансування політичних партій з державного бюджету існує ряд вагомих причин.
По-перше, ці гроші витрачаються в більшій мірі на рекламу, доказом цього є минулорічні фінансові звіти.
По-друге, в класичному розумінні політичних партій серед тих, кого планують фінансувати, немає, а є політичні проекти олігархів, які вони створили за свої кошти для задоволення власних приватних інтересів. А от утримувати маємо ми.
По-третє, перед тим, як підняти фінансування партій на європейський рівень, я вважаю, спочатку ці партії мають підняти на європейський рівень життя громадян.
По-четверте, в країні війна, а ми фінансуємо партії? Громадян зобов’язали сплачувати військовий збір, з працюючих пенсіонерів теж окремо збирають податки, на культуру та освіту в бюджеті зменшують видатки, бо ж «ми - бідна і воююча країна», а на ділі олігархам допомагаємо утримувати їхні ручні партії.
Тому сьогодні ми вимагаємо від Президента Зеленського призупини фінансування політичних партій за гроші платників податків, допоки ситуація на сході потребуватиме постійного фінансування, а більшість населення буде на межі бідності.