Фінансування партій з бюджету: це потрібно зупинити негайно

Команда Громадського руху «Рідна країна» в кінці липня зареєструвала петицію про скасування фінансування політичних партій з державного бюджету . Причиною цього стала вражаюча сума, яку збирається витратити влада за 5 років на партії, представлені в парламенті, та ті, що набрали 2% на виборах.

Фото: 112.ua

До вашої уваги попередні розрахунки експертів Громадського руху «Рідна країна».

№ п.п Політична партія Відсоток «ЗА» Голосів «ЗА» Державне фінансування на 2020 рік, грн. 1. "СЛУГА НАРОДУ" 43.16 6 307 793 254 140 979,97 2. "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 13.05 1 908 111 76 877 792,19 3. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 8.18 1 196 303 48 199 047,87 4. "Європейська Солідарність" 8.10 1 184 620 47 728 339,80+ 28271552,94(гендерна квота)= 75999892,74 5. "ГОЛОС" 5.82 851 722 34 315 879,38+ 28271552,94 (гендерна квота)= 62587432,32 6. "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" 4.01 586 384 23 625 411,36 7. "СИЛА І ЧЕСТЬ" 3.82 558 652 22 508 089,08 8. "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 3.03 443 195 17 856 326,55 9. "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 2.41 352 934 14 219 710,86 10. "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 2.23 327 152 13 180 954,08 11. Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 2.15 315 568 12 714 234,72 Похибка 64 293 грн. 565 366 765,86

Таким чином, утримання політичних партій, навіть якщо брати основу розрахунку прожитковий мінімум 2019 року, з урахуванням «гендерної надбавки» за 5 років коштуватиме українському бюджету близько 3 109 870 823,6 грн. (565 431 058,84+56543105,88=621974164,72*5 років=3 109 870 823,6).

Крім цього партії отримаютьвідшкодування витрат політичної партії, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, що передбачено ст.174 Закону України «Про політичні партії в Україні» у сумі 2 253 420 000.

Отже, загальна сума, яку партії отримають з державного бюджету за 5 років становить більше 5 мільярдів гривень.

Для того, щоб відмінити фінансування політичних партій з державного бюджету існує ряд вагомих причин.

По-перше, ці гроші витрачаються в більшій мірі на рекламу, доказом цього є минулорічні фінансові звіти.

По-друге, в класичному розумінні політичних партій серед тих, кого планують фінансувати, немає, а є політичні проекти олігархів, які вони створили за свої кошти для задоволення власних приватних інтересів. А от утримувати маємо ми.

По-третє, перед тим, як підняти фінансування партій на європейський рівень, я вважаю, спочатку ці партії мають підняти на європейський рівень життя громадян.

По-четверте, в країні війна, а ми фінансуємо партії? Громадян зобов’язали сплачувати військовий збір, з працюючих пенсіонерів теж окремо збирають податки, на культуру та освіту в бюджеті зменшують видатки, бо ж «ми - бідна і воююча країна», а на ділі олігархам допомагаємо утримувати їхні ручні партії.

Тому сьогодні ми вимагаємо від Президента Зеленського призупини фінансування політичних партій за гроші платників податків, допоки ситуація на сході потребуватиме постійного фінансування, а більшість населення буде на межі бідності.