Синергия Черноморского бассейна: потенциал взаимодействия и новая динамика геополитических и геоэкономических рисков

В геополитической и геоэкономической системах наблюдается процесс усложнения и повышения рисков, которые зачастую гармонируют с новыми угрозами и вызовами современного мира. Этот процесс имеет темпоральный характер, то есть, каждый регион имеет свой ритм трансформации. Существуют регионы, которые находятся, образно выражаясь, в «пограничном состоянии» – между потенциальной дестабилизацией и более динамичной региональной кооперацией. Регионы такого типа обычно очень чувствительны к разного рода рискам и могут быть взрывоопасными в геополитическом и геоэкономическом аспектах. По нашему мнению, Черноморский бассейн на данном этапе входит в число таких регионов. Для него минимизация текущих рисков является жизненно важной.

В контексте данных глобальных систем Черноморский бассейн можно охарактеризовать и как пограничный регион. Этот геополитический ареал географически и экономически соединяет Юго-Восточную Европу с Каспийским бассейном и Китаем в рамках проекта «Один пояс, один путь». В этом смысле он является принципиально важным соединяющим мостом между государствами Южного Кавказа (в основном, Азербайджаном и Грузией) и странами Восточной Европы (в первую очередь, с Украиной).

Такой геополитический и геоэкономический статус и функциональность Черноморского бассейна требует создания такой безопасной и стабильно геополитической и экономической среды, где возможной была бы минимизация рисков. В регионе Черноморского бассейна основные политические центры мира стали вести более ожесточенную борьбу за сферу влияния интересов. США, ЕС, Китай и Россия на данном этапе ведут рискованную борьбу за регион. Китай, в основном, действует в геоэкономической плоскости через проект «Один пояс, один путь». Но никто не сомневается, что за этим скрываются и геополитические интересы Поднебесной.

Некоторые акторы международного права в данном регионе порой сознательно прибегают к применению элементов Hard Power. Это делается, в основном, для коррекции поведения или интересов конкурентов в данном регионе. В результате такой разнонаправленности, геополитической и геоэкономической активности в данном регионе появились несколько очагов риска. Проблема Крымского полуострова, сепаратизм и военный конфликт на Донбассе, сложная конкуренция вокруг энергетических проектов, торговые войны, санкции и др. факторы превращают Черноморский бассейн в арену опасных сценариев нарушения стабильности и развития экономического сотрудничества. В этом ракурсе стягивание дополнительной военной силы в Черноморский бассейн со стороны определенных блоков, альянсов, а также акторов региона видится как серьезное препятствие для развития сотрудничества в геоэкономической плоскости.

А в реальности страны региона и прилегающих к нему регионов имеют огромный исторический, геополитический, геоэкономический, транспортный, энергетический потенциал для сотрудничества. В этом можно убедиться на примере сотрудничества Азербайджана и Украины. До 2013-го года товарооборот между Азербайджаном и Украиной превышал 1 миллиард долларов США. Однако, известные события и вооруженные противостояния в этом регионе крайне негативно сказались на развитие этой динамики. По итогам 2015-го года, товарооборот между двумя странами составил всего 333 миллиона долларов США, но за последующие 3 года нашим странам удалось поднять этот показатель в два с половиной раза и за период 2018-го года он достиг отметки в 829 миллионов долларов США.

Таким образом, источником геоэкономических рисков в Черноморском бассейне являются не сами геоэкономические особенности региона, а геополитическая борьба за лидерство в регионе. Это придает новую динамику взаимодействию геополитических и геоэкономических рисков в данном регионе. Эта динамика характеризуется тем, что со временем становится более сложным прогнозирование и управление рисками для обеспечения безопасности, сохранения политико-экономической стабильности и развития геоэкономического сотрудничества.