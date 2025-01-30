ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?

То що ж буде з колишніми обмежено придатними після 4 лютого й чому заброньованим обмежено придатним усе ж рекомендують пройти ВЛК до цієї дати — читайте в матеріалі LB.ua .

Через величезну кількість звернень після консультацій Міноборони та Генштаб вирішили, що необхідно внести зміни до законодавства, аби продовжити термін повторного проходження ВЛК мінімум на три місяці. Однак до 4 лютого жодного засідання ВР не заплановано.

Водночас депутати і юристи пояснюють, що це не обов'язок, а право такої категорії. Але обмежено придатні військовозобов’язані громадяни побоюються штрафів від 17 до 25 тисяч гривень, які може накласти ТЦК та СП.

Однак майже мільйон громадян не встигають зробити це — їх не викликали на ВЛК.

Військовозобов’язані та військовослужбовці, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатних, за законом, мають пройти повторну ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Фото: Суспільне Військовослужбовці проходять ВЛК у Львові.

Законодавчі колізії: право чи обов'язок?

21 березня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон 3621-IX «Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських», яким скасувала статус обмежено придатних. Він набув чинності 4 травня.

У його прикінцевих і перехідних положеннях передбачили, що громадяни, яких визнали обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, протягом дев’яти місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Тобто в цьому законі немає чіткого формулювання про обов’язок до 4 лютого (включно) 2025 року пройти ВЛК на ступінь придатності.

Однак пізніше, 11 квітня 2024 року, Рада ухвалила базовий оновлений закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

Закон встановив прямий обов'язок для всіх військовозобов’язаних не просто уточнити персональні дані до 16 липня 2024 року — ст. 22 передбачає «обов'язок проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного районного (міського) ТЦК СП».

Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода Військово-лікарська комісія у Львові

Щоправда, граничної дати проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних, у тому числі колишніх обмежено придатних, у базовому законі немає. Але є важливий момент, що необхідне рішення для визначення придатності від ВЛК, ТЦК та СП.

У підзаконному акті, постанові КМУ 1487 — про правила військового обліку — також вказано, що військовозобов’язані й резервісти мають прибути до ТЦК та СП на ВЛК за викликом у строки, зазначені у відповідних розпорядженнях чи повістках.

То йти чи не йти?

Через такі законодавчі колізії в мережі почали масово поширювати інформацію, що в разі непроходження ВЛК до 4 лютого 2025 року (включно) на колишніх обмежено придатних чекають штрафи від 17 до 25 тисяч гривень за порушення військового обліку. Мовляв, штрафи ТЦК та СП автоматично нарахують уже з 6 лютого.

Член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко («Слуга народу») розповів, що отримав багато запитів громадян на цю тему.

«Чинне законодавство не передбачає, що військовозобов’язаний має виявляти ініціативу з проходження медичного огляду. У законодавстві чітко визначений механізм: ТЦК та СП повинні відправити такого громадянина на ВЛК», — пояснив він.

Фото: facebook/Олександр Федієнко Олександр Федієнко

Тому нардеп вважає, якщо громадянин зі статусом «обмежено придатний» не отримав відповідного оповіщення від ТЦК, то адміністративне стягнення до нього не можна застосувати.

«Але це якщо вони оновили свої дані, як передбачає закон про мобілізацію для всіх військовозобов’язаних. Тобто якщо вчасно оновили дані (до 16 липня 2024 року через ТЦК та СП, електронний кабінет чи застосунки), але не отримали сповіщення від ТЦК про перепроходження ВЛК, ніхто не може вас притягнути до адміністративного штрафу», — наголосив Федієнко.

Із цим також погодилася експертка правозахисного центру для військовослужбовців ГО «Принцип» Анастасія Володенкова.

«Фактично військові та військовозобов'язані зі статусом «обмежено придатний» мають чекати на направлення на проходження ВЛК і за таким направленням з'явитися на перепроходження медичного огляду. Немає обов'язку у військових і військовозобов'язаних ініціювати таке проходження ВЛК. І навіть якщо після 4 лютого 2025 року ви залишитеся зі статусом обмеженої придатності, це не має нести для вас якихось ризиків у вигляді накладення штрафів, притягнення до дисциплінарної відповідальності для військовослужбовців», — сказала Анастасія Володенкова в коментарі LB.ua.

Водночас юристка переконана, що громадяни зі статусом «обмежено придатний» мають право ініціювати проходження ВЛК, з'явившись до ТЦК та СП. А військовослужбовці з таким статусом теж можуть поставити це питання перед командуванням військової частини.

Фото: скрин відео Анастасія Володенкова

Та, врешті, отримати новий статус:

— придатний до військової служби;

— непридатний з виключенням з військового обліку за станом здоров'я;

— придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах і закладах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення охорони;

— тимчасово непридатний до військової служби з подальшим переоглядом через 6–12 місяців.

Однак є нюанс. Він стосується заброньованих зі статусом обмежено придатних.

«Мої рекомендації для компаній, які перебувають на такому супроводі, самостійно ініціювати перепроходження ВЛК до 4 лютого 2025 року для такої категорії. Щоб перестрахуватися й уникнути можливих ризиків. Наприклад, у вигляді відмов подовжити бронювання чи будь-яких інших неправомірних дій з боку ТЦК та СП», — порекомендувала Анастасія Володенкова.

Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП Військовозобов’язаний на комісії в ТЦК в Одесі

Терміни обіцяють продовжити. Але необхідні зміни до законодавства

Наприкінці минулого тижня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук також заявила, що отримала звернення про те, що велика кількість обмежено придатних, понад мільйон осіб, може не встигнути пройти ВЛК до 4 лютого.

За її словами, після консультацій у парламенті з представниками МО та ГШ вирішили, що термін проходження ВЛК обмежено придатним особам потрібно продовжити щонайменше на три місяці.

Однак у Верховній Раді не розуміють, як парламент до 4 лютого встигне внести відповідні зміни, оскільки до цієї дати не буде жодного засідання. Проте депутати вже підготували законопроєкт про продовження термінів проходження ВЛК для колишніх обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

На думку Ірини Верещук, справді є питання до відповідальних органів (ТЦК та СП), які досі не направили обмежено придатним повістки про проходження ВЛК.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 січня повідомив, що в Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію.

Міноборони вже протестувала нову функцію в застосунку «Резерв+». Вона дозволить скеровувати всіх осіб, включаючи обмежено придатних, на ВЛК електронним оповіщенням.

Фото: mil.gov.ua Катерина Черногоренко

Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, опція запрацює з 31 січня. «На початку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Але згодом ми розширимо її для громадян, які вже мають повістку на ВЛК. Без черг і зайвих паперів», — пообіцяла вона.