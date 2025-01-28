Фіцо: наш ворог – Зеленський

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розповів про ситуацію з постачанням російського газу до його країни.
Про це повідомляє видання Dennik N.
“Що залишається пану Зеленському, крім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Він знову пускає бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від необхідності приймати важкі рішення”, - заявив Фіцо.
Він знову пригрозив заблокувати рішення про допомогу Україні.
“Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - зазначив Фіцо.
Глава уряду Словаччини додав, що найбільш реальним варіантом було б, якби Словаччина купувала газ на російсько-українському кордоні. Потім цей газ транспортувався би як словацький через територію України.
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24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах відбулися багатотисячні протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра.
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Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.
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Вчора Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС, а українське МЗС порадило йому припинити шукати уявних ворогів.
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Раніше 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
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Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
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Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.