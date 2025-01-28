Фіцо: наш ворог – Зеленський

Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розповів про ситуацію з постачанням російського газу до його країни.

Про це повідомляє видання Dennik N.

“Що залишається пану Зеленському, крім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Він знову пускає бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від необхідності приймати важкі рішення”, - заявив Фіцо.

Він знову пригрозив заблокувати рішення про допомогу Україні.

“Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - зазначив Фіцо.

Глава уряду Словаччини додав, що найбільш реальним варіантом було б, якби Словаччина купувала газ на російсько-українському кордоні. Потім цей газ транспортувався би як словацький через територію України.