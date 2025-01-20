Понад 200 психіатрів висловили занепокоєння поведінкою прем'єра Словаччини

264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
Відкритий лист опублікувало видання Dennikn.
"Ваша політична поведінка характеризується все більш потужним авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом і нападами на політичних опонентів, журналістів і простих громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою. Ви не цураєтеся нападок на родини представників опозиції… Ваша політична поведінка та проголошені позиції поляризують суспільство та впливають на його емоційну атмосферу", – йдеться у листі.
Діячі психіатрії та психології зазначають, що "агресивність та емоційна вибуховість" у публічних виступах стала більш відчутною після замаху на Фіцо.
"Ми однозначно засуджуємо цей акт як прояв політичного насильства. Ви, безсумнівно, пережили небезпечний для життя стрес, який також може вплинути на ваше функціонування в майбутньому", - йдеться в листі.
Фіцо у відповідь звинуватив авторів та підписантів листа в "зловживанні своєю професійною місією в політичних цілях".
"Мене це не дивує, адже ви давно відомі публічно як противники нинішньої політики влади. Однак одна справа – це ваша особиста думка, інша, набагато серйозніша – це те, що ви грубо зловживаєте своєю професією в політичних цілях...Я ні на секунду не сумніваюся, що ви підтримаєте спробу опозиції створити словацький Майдан, над яким словацька опозиція старанно працює", – написав Фіцо в фейсбуці.
- 14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо. За словами опозиції, Фіцо не справляється із управлінням. Вони вказали на проблеми у секторі охорони здоров'я, зростання цін та зовсім недавно - негаразди у земельному кадастрі. Водночас опозиціонери заявили про спроби глави уряду поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Вони не хочуть, щоб прем'єр-міністр "повів" Словаччину на схід, оскільки вважають, що він не має на це повноважень.
- Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
- Фіцо ж тим часом озвучує щоразу нові погрози Україні через зупинку транзиту газу. На ці заяви відреагував президент Володимир Зеленський, повідомивши, що українська сторона пропонувала допомогу Словаччині у газовому питанні, але Фіцо "пихато" відмовився.
- 17 січня, до Києва прибула делегація від найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою. Після цього Фіцо спершу запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва. Тоді віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар, який перебував із візитом у Росії, повідомив, що Фіцо в Україну не поїде.
- Згодом глава словацького уряду заявив, що може зустрітися із Зеленським найближчими днями.
- Фіцо також під час розмови із канцлером Німеччини розкритикував візит опозиційної партії Словаччини до Києва.