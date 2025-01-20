Понад 200 психіатрів висловили занепокоєння поведінкою прем'єра Словаччини

264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.

Відкритий лист опублікувало видання Dennikn.

"Ваша політична поведінка характеризується все більш потужним авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом і нападами на політичних опонентів, журналістів і простих громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою. Ви не цураєтеся нападок на родини представників опозиції… Ваша політична поведінка та проголошені позиції поляризують суспільство та впливають на його емоційну атмосферу", – йдеться у листі.

Діячі психіатрії та психології зазначають, що "агресивність та емоційна вибуховість" у публічних виступах стала більш відчутною після замаху на Фіцо.

"Ми однозначно засуджуємо цей акт як прояв політичного насильства. Ви, безсумнівно, пережили небезпечний для життя стрес, який також може вплинути на ваше функціонування в майбутньому", - йдеться в листі.

Фіцо у відповідь звинуватив авторів та підписантів листа в "зловживанні своєю професійною місією в політичних цілях".

"Мене це не дивує, адже ви давно відомі публічно як противники нинішньої політики влади. Однак одна справа – це ваша особиста думка, інша, набагато серйозніша – це те, що ви грубо зловживаєте своєю професією в політичних цілях...Я ні на секунду не сумніваюся, що ви підтримаєте спробу опозиції створити словацький Майдан, над яким словацька опозиція старанно працює", – написав Фіцо в фейсбуці.